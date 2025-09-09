iPhone 17 en México: Precios, modelos y principales novedades

Apple dio a conocer este martes los precios oficiales de su nueva familia de smartphones, que estará disponible en México a partir de septiembre. La línea arranca con el iPhone 17, cuyo precio será de 19,900 pesos, mientras que el iPhone 17 Air costará 25,999 pesos.

El modelo iPhone 17 Pro se venderá en 18,700 pesos, y el iPhone 17 Pro Max, el más avanzado de la gama, alcanzará los 28,499 pesos.

La preventa iniciará el 12 de septiembre y las primeras entregas se realizarán a partir del 19 de septiembre, aunque la disponibilidad podría variar según la demanda en cada región.

iPhone 17: pantalla ProMotion y chip A19

El modelo base estrena por primera vez la pantalla ProMotion de 120 Hz, tecnología que hasta ahora era exclusiva de los modelos Pro. La pantalla Super Retina XDR OLED crece a 6.3 pulgadas, con brillo máximo de 3,000 nits y nueva protección Ceramic Shield 2, tres veces más resistente a rayones.

En su interior, integra el chip A19, que ofrece un rendimiento 20% mayor y hasta ocho horas extra de autonomía en reproducción de video respecto al iPhone 16. La cámara principal de 48 MP se complementa con una ultra gran angular también de 48 MP y una cámara frontal mejorada con Center Stage para videollamadas más dinámicas.

iPhone 17 Air: el más delgado

El iPhone Air llega con un grosor de apenas 5.6 mm, convirtiéndose en el modelo más delgado de la gama. Incorpora el chip A19 Pro, un módem más eficiente con menor consumo energético y compatibilidad exclusiva con eSIM.

Su pantalla también cuenta con ProMotion de 120 Hz, resistencia reforzada y batería optimizada para un día completo de uso, además de soporte MagSafe.

iPhone 17 Pro y Pro Max: la gama más avanzada

Los modelos Pro y Pro Max destacan por integrar la mejor batería en un iPhone, una estructura de aluminio cuatro veces más resistente y una innovadora cámara de vapor que mejora la disipación térmica.

Ambos equipos incorporan el chip A19 Pro con un 40% más de rendimiento, cámaras de 49 MP con zoom óptico de hasta 8x y almacenamiento desde 256 GB hasta 2 TB. La pantalla cuenta con siete capas antirreflejo y una autonomía de hasta 39 horas de reproducción de video.

Innovación y colores disponibles

Los cuatro modelos estarán disponibles en nuevos colores: azul claro, verde y morado, además de los clásicos negro y blanco. Apple busca así ampliar su oferta estética y reforzar la durabilidad con acabados en cristal mate antihuellas.

Con estas novedades, la compañía apunta a consolidar el iPhone 17 como la opción más versátil de su catálogo, ofreciendo desde el modelo base con mejoras históricas en pantalla y procesador, hasta el Pro Max con especificaciones de alto rendimiento para usuarios exigentes.