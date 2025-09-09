Acciones de Apple caen tras presentación del iPhone 17 y el iPhone Air

Las acciones de la gigante tecnológica Apple, caían 1.40% en las operaciones de este martes a medio día en el Nasdaq, hasta los 234.58 dólares, luego de su tradicional presentación anual de sus productos actualizaciones.

Apple presentó su nuevo iPhone Air más delgado, con una "batería de alta densidad" y un procesador totalmente nuevo, así como el iPhone 17, la última actualización de su smartphone.

Apple afirmó, de hecho, que se trata del iPhone más resistente hasta la fecha.

Apple afirmó que el modelo básico del iPhone 17 tendrá una pantalla más brillante y resistente a los rayones. También dijo que el dispositivo contará con un nuevo chip procesador A19, que se fabricará con tecnología de 3 nanómetros y tendrá capacidades mejoradas para las funciones de inteligencia artificial del dispositivo.

Como siempre sucede cuando presenta sus nuevos productos, los papeles de Apple siempre caen ese día y esta vez no fue la excepción.

El iPhone 17 estándar tiene un precio inicial de 799 dólares. El iPhone Air tiene un precio inicial de 999 dólares. El iPhone 17 Pro tiene un precio inicial de 1,099 dólares, igual que el modelo del año pasado.

Los nuevos smartphones estarán disponibles a partir del 19 de septiembre.

La empresa también presentó una nueva versión de sus audífonos inalámbricos AirPods Pro y un monitor de presión arterial en su último Apple Watch.

Los nuevos AirPods Pro 3 contarán con traducción simultánea de idiomas. Apple también afirmó que, si las dos personas que participan en una conversación llevan los nuevos AirPods Pro 3, los audífonos traducirán las conversaciones casi en tiempo real.

Apple ha anunciado que los nuevos AirPods tendrán un precio de 249 dólares, el mismo que la generación anterior, y estarán disponibles a partir del 19 de septiembre.

El evento de Apple sigue a los lanzamientos de productos de Samsung y Google, que presentaron teléfonos plegables con pantallas grandes.

(Con información de Agencias)