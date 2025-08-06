Acciones de AMD caen ante el fracaso de las apuestas por la IA

Las acciones de la empresa de chips Advanced Micro Devices (AMD) y del fabricante de servidores Super Micro Computer, se desplomaron el miércoles en el Nasdaq, después de que publicaran resultados decepcionantes en sus segmentos de centros de datos, lo que sacudió la confianza de los inversionistas en sus narrativas de crecimiento de la inteligencia artificial y sus posiciones competitivas.

AMD cayó 6.42%, mientras que Super Micro se desplomó 18.26 por ciento.

La venta masiva se produce en un momento en que ambas empresas se enfrentan a una fuerte competencia y a las altas expectativas de los inversionistas en un sector que ha sido clave para el crecimiento del mercado.

Super Micro Computer perdió más de 6,000 millones de dólares en valor de mercado.

Los inversionistas han impulsado las acciones de AMD y Super Micro mucho más rápido que las de sus rivales en lo que va del año.

El crecimiento de dos dígitos de AMD en ingresos por centros de datos palideció en comparación con la expansión de su mayor rival, NVIDIA, mientras que los analistas afirmaron que Super Micro parecía estar perdiendo cuota de mercado frente a los mayores fabricantes de servidores, Dell y HP.

La unidad de centros de datos de AMD, que incluye sus chips Instinct AI y procesadores de servidor (CPU), registró un aumento de ingresos del 14% hasta alcanzar los 3,200 millones de dólares en el segundo trimestre, ligeramente por debajo de las expectativas del mercado.

“Las perspectivas de la IA no mostraron el tipo de mejora que algunos inversionistas esperaban”, afirmaron los analistas de Jefferies.

Los fabricantes de chips se han beneficiado del gasto en IA de tecnológicas, ya que estos chips alimentan su enorme infraestructura de IA, lo que ha impulsado las acciones de AMD a subir más de 40% este año.

La directora ejecutiva de AMD, Lisa Su, dijo que los ingresos por chips de IA bajaron con respecto al 2024 por las restricciones de Estados Unidos a la exportación de sus chips MI308 a China.

Por su parte, Super Micro no alcanzó las estimaciones del cuarto trimestre al competir con rivales más grandes en el sector del hardware para servidores de IA, con errores de ejecución y retrasos en los chips de NVIDIA que lastraron su rendimiento.

Dell y HP han logrado impulsar las ventas de servidores en un mercado saludable, y los resultados de Super Micro sugieren que la empresa estaba perdiendo cuota de mercado, según Gil Luria, analista de D.A. Davidson.