Wall Street cerró con una brusca baja el jueves, dejando al Nasdaq 10% por debajo de su máximo histórico de febrero, luego de que comentarios del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, decepcionaron a inversionistas preocupados por el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses de largo plazo.

El rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro a 10 años se disparó después de los comentarios de Powell, que no apuntaron a cambios en las compras de activos de la Fed para abordar la reciente alza de los retornos largos.

Algunos inversionistas esperaban que la Fed intensificara las compras de bonos de mayor vencimiento, lo que ayudaría a reducir las tasas de interés a largo plazo.

El mercado ha estado preocupado por el aumento de las tasas de interés de largo plazo y el presidente de la Fed no hizo retroceder este aumento en las tasas. El mercado lo tomó como una señal de que los rendimientos podrían aumentar aun más, que es lo que ha sucedido", dijo Scott Brown, economista jefe de Raymond James.

El Nasdaq borró todas sus ganancias del año y se situó alrededor de un 10% por debajo de su máximo histórico de cierre del 12 de febrero.

Datos mostraron que el número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo aumentó la semana pasada, probablemente por las brutales tormentas invernales en el sur densamente poblado, pero las perspectivas del mercado laboral mejoraban por la disminución de nuevos casos de COVID-19.

El crucial informe de nóminas mensuales se espera para el viernes.

Wall Street ha estado bajo presión en las últimas sesiones debido a que un aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses afectó las valoraciones de las acciones tecnológicas que más han subido.

El sector energético tocó un máximo de un año debido a un alza de los precios del petróleo.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1.11% para cerrar en 30,924.14 puntos, mientras que el S&P 500 perdió un 1.34% a 3,768.47 unidades. El Nasdaq bajó un 2.11% a 12,723.47 puntos.

Apple Inc, Tesla Inc y PayPal Holdings Inc estuvieron entre las acciones que más empujaron a la baja al S&P 500.

