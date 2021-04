Los pincipales índices accionarios de Estados Unidos subieron este viernes, después de que datos de actividad de las fábricas y de ventas de viviendas nuevas pusieron de manifiesto el repunte de la mayor economía del mundo. Los valores tecnológicos destacaron con alzas en espera de resultados trimestrales.

El rebote en Wall Street se registró después de las caídas que se observaron el jueves por la filtración del plan que tiene el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para casi duplicar el impuesto a las ganancias de capital de los operadores, que fue minimizada como reacción por una gran parte de los analistas.

Los tres principales índices de Wall Street suberon mientras que el índice de volatilidad, que también es conocido como índice de "miedo" del mercado se desplomó cerca de un 10%, en una señal de menor ansiedad entre los inversionistas por los riesgos que se avecinan, y aún en plena pandemia de Covid-19.

Las empresas están dando orientaciones después de haber permanecido calladas durante la pandemia, mientras que los menores rendimientos de los bonos y los resultados que superan las estimaciones impulsan el repunte, aseguró Tim Ghriskey, estratega jefe de inversiones de Inverness Counsel en Nueva York.

El índice principal Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes industriales, subió en este contexto 0.87% a 34,043.49 unidades. La referencia S&P 500, con las acciones de las 500 compañías más sólidas, ganó 1.08% a 4,180.17 unidades. El tecnológico índice Nasdaq ganó 1.44% a 14,016.81 unidades.

"Hay gran expectación por lo que está por venir", compartió Ghriskey a Reuters. "Se ha visto que los informes reales han superado expectativas tan elevadas y las tasas de rendimiento [de los bonos del Tesoro estadounidense] han vuelto a bajar, lo que es muy positivo para el sector de la tecnología", agregó.

Los resultados del trimestre serán el centro de atención de los inversionistas la próxima semana, pues 40% de la capitalización bursátil del S&P 500 presenta sus reportes entre el martes y el jueves, incluidos los pesos pesados de la tecnología: Microsoft Corp, Alphabet Inc, Apple Inc y Facebook Inc .

Con información de Reuters