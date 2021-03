En el cuarto trimestre del 2020 la fortuna del magnate mexicano Carlos Slim registró un fuerte aumento, después de que en los nueve primeros meses del año sufrió cuantiosas pérdidas. El aumento respecto al tercer trimestre fue de 129,280 millones de pesos, incremento que no se veía desde el cuarto trimestre del 2016. Sin embargo, en el acumulado en todo el 2020 el valor de su fortuna no logró sobreponerse a los retrocesos de los tres primeros trimestres y el repunte del cierre del año no alcanzó a borrar las perdidas, dejándole una disminución de 27,138 millones de pesos.

Algo importante a destacar es que en el cuarto trimestre del 2020, Grupo Carso contribuyó con la mayor parte del aumento en el valor de mercado de las empresas de magnate mexicano. La aportación fue de 47,227 millones de pesos, superando la de América Móvil (AMX) que fue por 47,106 millones de pesos, empresa que por su peso en el conglomerado es la que por lo general realiza la mayor aportación, aunque también algo importante a destacar fue que todas las empresas sumaron valor a la fortuna del hombre más rico de México.

El ingreso por la venta de bienes y servicios en las empresas del magnate mexicano de 81 años, resistió la estrepitosa caída de la economía nacional. El 2020 es uno de los años que pasará a la historia con el peor desempeño en casi 90 años, sin embargo, pese a la drástica caída en prácticamente todos los sectores de la economía mexicana, el conjunto de empresas de Carlos Slim registró una baja de apenas 3.2% en los ingresos y un aumento de 67.2% en la utilidad neta en el cuarto trimestre del 2020, respecto al mismo trimestre de un año antes.

Pese a representar solo 10% del valor de mercado de las empresas, Grupo Carso aportó el 37% del aumento en el valor de mercado del conglomerado de empresas. Si bien América Móvil representa poco más de dos terceras partes del valor de capitalización de las empresas de Slim, en el cuarto trimestre no pudo superar la aportación de Grupo Carso, ello se explica por que en el último trimestre del 2020 no registró paro de actividades en ninguna de sus divisiones de manufactura de cable y en la de autopartes, hecho que le permitió mantener su cuota de mercado e incrementar sus ventas.

La operación y finanzas en las empresas

De acuerdo con informes de las empresas, a principios del cuarto trimestre del 2020 la recuperación económica ya estaba en marcha y parecía estar acelerándose en la mayor parte de la región de operaciones de las empresas del magnate mexicano, con niveles de confianza repuntando en noviembre después de realizarse las elecciones presidenciales de Estados Unidos y poco después, los anuncios de aprobación de vacunas contra el virus Covid-19.

En ese contexto, las monedas latinoamericanas, que se habían depreciado fuertemente frente al dólar estadounidense al inicio de la pandemia se fortalecieron notablemente, el peso mexicano, colombiano y chileno subiendo más o menos un 10% frente al dólar durante el trimestre y también se fortalecieron otras monedas, incluyendo el euro y el real brasileño, que se recuperaron 4.0% y 7.9%, respectivamente.

La diferencia registrada entre los aumentos del valor nominal del peso y los de tipos de cambio constantes, tuvieron que ver principalmente con que el peso mexicano se apreció frente a la mayoría de las monedas latinoamericanas, especialmente frente al real brasileño (22.9%), lo que disminuyo el valor en pesos de los ingresos denominados en reales brasileños, esto fue particularmente importante en el lado de América Móvil, dado que ello representó una importante ganancia por fluctuación cambiaria, al compensar el efecto de la depreciación del peso mexicano frente al dólar estadounidense en 6.2%, y el euro 13.0 por ciento.

En el último trimestre del 2020, la recuperación en el empleo en las empresas de Carlos Slim, aunque fue de apenas 0.84% respecto al trimestre previo, muestra un aumento en los niveles de operación al cierre del año, pero la mejor noticia podría ser que en el 2021 se puede recuperar parte de lo perdido en el año de la pandemia y ya con vacunas aplicadas a la mayor parte de la población, la urgente necesidad de echar andar la planta productiva e incorporar a todas las actividades de servicios y sobre todo la fuerte tracción de la economía de Estados Unidos, el 2021 puede ser un mejor año para todos los mexicanos.

El 2020 es uno de los años que pasará a la historia con el peor desempeño en casi 90 años, sin embargo, pese a la drástica caída en prácticamente todos los sectores, de la economía mexicana, el conjunto de empresas de Carlos Slim registró una baja de apenas 3.2% en los ingresos y un aumento de 67.2% en la utilidad neta en el cuarto trimestre del 2020.

luis.caballero@eleconomista.mx