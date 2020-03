El tipo de cambio tocó su menor nivel al finalizar la jornada del lunes en 25.1350 pesos por dólar según datos del Banco de México, ante el temor del mercado a una profunda crisis económica global provocada por la expansión del Covid-19 en el mundo.

La moneda mexicana tuvo un retroceso intradía de 3.66%, o 88.7 centavos, respecto a los 24.2480 en que finalizó el viernes de la semana pasada.

“Varios bancos en Estados Unidos y uno oficial de la Reserva Federal ofrecieron un panorama muy negativo para el crecimiento de la economía estadounidense durante el segundo trimestre. De acuerdo con JPMorgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley, la economía de Estados Unidos se contraerá a una tasa anualizada de 14, 24 y 30% durante el segundo trimestre, como consecuencia del coronavirus y el cese de la actividad económica”, refirió Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco Base.

Agregó que el presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, indicó que la economía podría contraerse 50% en el segundo trimestre. “Lo anterior, combinado con el impacto económico que enfrenta China y Europa, implicaría que la actividad económica global está entrando en recesión”, advirtió.

Consulta, pega

Al desplome de las previsiones en el PIB de Estados Unidos, se sumó la consulta pública sobre la construcción de una planta cervecera en Mexicali, Baja California, que en conjunto, son factores que presionaron la cotización del peso, de acuerdo con Siller.

Analistas no descartan que la depreciación para la moneda local continúe, hasta que haya un mejor panorama para la pandemia.

“En el corto plazo no se vislumbra que el tipo de cambio haya tocado ya su máximo y los altibajos seguirán rigiendo el comportamiento de la moneda en las siguientes semanas. Así, no se puede descartar que se mantengan episodios de alta volatilidad que lleven al tipo de cambio a niveles históricos. Técnicamente no existe un techo de hasta donde pudiera detenerse la depreciación y fundamentalmente, la moneda dejaría de caer hasta que las noticias positivas sobre una posible contención del Covid-19 empiecen a fluir”, anunciaron los analistas de CIBanco en una nota para inversionistas.

