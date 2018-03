Inditex es la mejor opción de inversión entre las compañías del sector textil en Europa. Así lo piensan los analistas: en total, 38 de las 42 firmas (93%) que siguen a esta empresa en Bolsa aconsejan comprar o mantener sus títulos en cartera, un apoyo que no tienen sus competidoras, según Bloomberg.

El valor español, que ha pisado el freno este año en el parqué con un descenso cercano a 6%, tiene un potencial alcista cercano a 20%, según el consenso de expertos, que piensa que tras los recortes está a niveles atractivos de entrada. Este recorrido al alza es muy superior al que otorgan los expertos a sus homólogas europeas, la sueca H&M y la británica Mark&Spencer, de 5 y 2%, respectivamente.

Escalada desde el 2009

El tropiezo bursátil de Inditex viene después de encadenar ocho años en positivo, periodo en el que sus acciones se han revalorizado 520%, según datos ajustados por Bloomberg que tienen en cuenta el split realizado en el 2014 y los dividendos repartidos.

El mal tono de la compañía en el 2017 es compartido por todo el sector retail, que pierde cerca de 2% desde el inicio de enero y es el quinto sectorial más penalizado de Europa. La rotación de las carteras de las empresas defensivas hacia los valores con un perfil de mayor riesgo, como la banca, ha jugado en contra de estos valores que han servido como refugio en los peores años de la crisis , afirma Nicolás López, de M&G Valores.

Pese al traspié de Inditex, analistas creen que es una clara opción de inversión para el medio plazo.

Los expertos confían en que sus cuentas anuales, que se conocerán el próximo 15 de marzo, seguirán mostrando su capacidad de crecimiento. El consenso espera que obtenga un beneficio de 3,196 millones de euros, 11% superior al de un año antes. Su fuerte foco en emergentes, sin dejar de lado las economías desarrolladas, hace que su cifra de negocio se haya mantenido en constante crecimiento aún en los peores tiempos de crisis , afirma Rodrigo García, analista de XTB.

Iván San Félix, de Renta 4, espera que las cifras de ventas sigan siendo espectaculares, contando además con el éxito del negocio online. Aunque advierte que habrá que ver el impacto negativo del efecto divisa, que ya se dejó notar en las cuentas del primer semestre y también en las del tercer trimestre. Esto podría provocar que los márgenes se mantengan estables, lo que restaría visibilidad a las cuentas , afirma. Sin embargo, el analista estima que este efecto irá remitiéndose en los próximos trimestres.

Ratios exigentes

San Félix reconoce que aunque el negocio de Inditex evoluciona muy positivamente, los múltiplos a los que cotiza la compañía son demasiado exigentes, por lo que él aconseja esperar antes de entrar en el valor, ya que espera que siga corrigiendo en el corto plazo.

Inditex cuenta con un PER (relación precio/beneficio por acción) de 33 veces y una EV/Ebitda (valor contable/resultado bruto de explotación) de 22 veces, unas ratios más elevadas que las de sus competidores, que no superan las 19 y las 20 veces, respectivamente.

BPI considera que esta prima está justificada por la estabilidad de su negocio y su posición financiera, con una caja neta de cerca de 5,000 millones de euros, que le permite asegurar su crecimiento e inversión.

Felipe López-Gálvez, analista de Self Bank está de acuerdo con que no hay que alarmarse por los múltiplos de la compañía española. El hecho de que cotice a ratios tan elevados se debe a su continua expansión. Inditex lleva cotizando cara desde hace varios años, lo que no ha sido impedimento para que su cotización siga al alza , explica.

Desde su punto de vista, el hecho de que la compañía sigue ganando cuota de mercado, a pesar de pertenecer a un sector muy competitivo con mínimas barreras de entrada, le hace destacar en positivo frente a sus homólogas y le permitirá despertar de su letargo en el parqué.