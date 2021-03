Durante el 2020 los sectores en los que los fondos soberanos estuvieron más activos fueron el tecnológico, con el 25% de las operaciones; servicios (18%) y ciencias de la vida (17.6%), según el último Informe de Fondos Soberanos 2020, elaborado por el Center for the Governance of Change de IE University, en colaboración con ICEX-Invest en España.

El documento analiza 165 operaciones por un valor de 43,000 millones de dólares, donde Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, China, India y México, fueron los destinos de la mayor parte de la inversión soberana en 2020.

El análisis muestra que los inversionistas mantuvieron su apuesta de largo plazo en el sector inmobiliario, con una fuerte inversión en el segmento industrial (almacenes, centros logísticos y naves industriales), unido a la apuesta contra cíclica en oficinas y hoteles, tanto pre como post-pandemia.

En lo referente al sector tecnológico destacan las inversiones en empresas de alimentos sostenibles, así como en proyectos de fuentes de energía alternativa, el sector educativo (sobre todo el apartado de educación a distancia) y las empresas de fintech.

El estudio precisa que perdieron peso las inversiones en soluciones de movilidad.

Los fondos soberanos participaron de manera prioritaria en empresas de biotecnología, muchas aún desconocidas y otras tan conocidas hoy por el desarrollo de vacunas frente al virus como BioNTech, CureVac o el proyecto detrás de la vacuna rusa, Sputnik V.

Capital de riesgo

El estudio señala que las inversiones en capital de riesgo siguen siendo importantes en cuanto al número de operaciones. Sin embargo, solo seis fondos consiguieron mantener su presencia en rondas de inversión de capital de riesgo en el 2020. Esta concentración contrasta con los 10 fondos que participaron en rondas de financiamiento en el 2019 o los 14 fondos en el 2018.

Solo los fondos con equipos propios y una estrategia estructurada mostraron esta fortaleza. Destacan en este campo, un año más, los fondos de Singapur (Temasek y GIC) acompañados de cerca por el emiratí Mubadala.

Sectores como el inmobiliario logístico, se muestran especialmente atractivos para los fondos soberanos dada la fortaleza presente y futura del comercio electrónico.

De hecho, los grandes operadores logísticos en Europa y Estados Unidos cuentan con alianzas estratégicas o están controlados por fondos soberanos de China, Abu Dabi o Singapur.

Este segmento supera al de oficinas y hoteles, como el nicho de inversión inmobiliaria más frecuente y valioso.

Por otro lado, la región de América Latina y el Caribe cuenta con 10 fondos soberanos que acumulaban un monto de 29,000 millones de dólares bajo gestión en junio de 2020, esto es 13,000 millones menos que en 2019.

En la región, la prudencia macroeconómica ha permitido el uso de 13,000 millones de dólares en recursos para paliar los efectos de la crisis y apoyar los programas fiscales y de ayuda directos implementados por los gobiernos. Destacan Perú, Colombia y Chile.

La región también continúa su ascenso como objetivo de inversiones soberanas, especialmente en el sector de las infraestructuras.

El 7% del valor total de la inversiones y el 3% de las operaciones de los fondos tuvieron como destino América Latina en 2020.

México

El Fondo Mexicano del Petróleo se encarga de distribuir los ingresos petroleros entre los distintos organismos nacionales, fondos de estabilización o sectoriales, estableciendo un proceso más transparente y facilitando la coordinación y rendición de cuentas a la industria petrolera mexicana

Sin embargo, el tamaño de la reserva del fondo sigue siendo pequeño (1,090 millones de dólares, a noviembre de 2020), dado que se planea que sus activos crezcan solo en circunstancias económicas particularmente buenas (específicamente, cuando el PIB está por encima del 4.7% o hay recursos excesivos de hidrocarburos).

Ninguna de las dos condiciones que aumentarían la base de activos de la reserva se ha cumplido desde noviembre de 2018 cuando se estableció el fondo. Como resultado, la reserva misma no pudo compensar los efectos negativos de la crisis en el país ya sea mitigando o adaptando la economía mexicana a la crisis del Covid-19.

El estudio dice que entre enero y noviembre de 2020, los fondos que aportan al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo cayeron 53 por ciento. La caída corresponde al colapso de los precios internacionales del crudo que se aceleró a medida que el mundo prosiguió su bloqueo global entre marzo y mayo de 2020.

Una de las conclusiones del análisis es que los efectos de la crisis de Covid-19 permanecerán en América Latina los próximos años.

termometro.economico@eleconomista.mx