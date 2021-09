Fibra HD alertó a los tenedores de sus títulos sobre los riesgos de ser, incluso, hasta anulada judicialmente la oferta de compra por el 100% de su capital social que lanzó Fibra Plus a principios de septiembre pasado, la cual seguirá vigente hasta el próximo 7 de octubre.

El fideicomiso inmobiliario aclaró que Fibra Plus no cuenta con la autorización necesaria del comité técnico del fideicomiso F/1523 de Fibra HD para comprar más del 10% de sus certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFI) en circulación.

Por ello, si Fibra Plus adquiere más de dicho porcentaje de sus títulos mediante la oferta pública en proceso “pudiera ser declarada nula judicialmente, afectando a aquellos tenedores que hubieran aceptado la propia oferta”.

“Si se llegaran a realizar compras o adquisiciones de CBFI sin observarse el requisito de obtener el acuerdo favorable, previo y por escrito del comité técnico y en su caso sin haber dado cumplimiento a las disposiciones antes citadas, los CBFIs, valores y derechos relativos a los mismos materia de dichas compras o adquisiciones, serán nulos y no otorgarán derecho o facultad alguna para votar en las Asambleas de Tenedores”, se lee en el aviso emitido a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

En el mismo, Fibra HD subraya que los tenedores de sus CBFI “deben asesorarse con profesionales especializados respecto de los riesgos que implica participar en la oferta pública de compra lanzada por Fibra Plus”.

En marzo pasado, ambos fideicomisos inmobiliarios anunciaron un acuerdo para fusionarse, por lo que Fibra Plus compraría el 100% del capital social de su contraparte Fibra HD.

Como parte de este convenio, el Comité Técnico de Fibra HD autorizó que Fibra Plus adquiera más del 10% de sus papeles que se encuentran flotando en el mercado.

Se acordó que la contraprestación de la operación sería liquidada en su totalidad con CBFI de Fibra Plus, cuya oferta es el intercambio uno de sus títulos por cada 2.62 de Fibra HD.

Pero los desacuerdos surgieron respecto al llamado “factor de intercambio”, puesto que el comité técnico de Fibra HD ha señalado que el rango razonable desde el punto de vista financiero es de entre 1.89 y 2.33 de sus certificados por cada uno de su contraparte, según la valuación realizada por Vace Partners, experto independiente que contrató para tal objetivo.

La oferta de Fibra Plus es entre 38.62 y 12.44% inferior al rango que ha considerado Fibra HD como el “valor justo”.

El lunes en la BMV, los títulos de Fibra Plus terminaron a un precio de 13.39 pesos por unidad, con un alza de 2.92%; mientras que el precio de los certificados de Fibra HD cerraron en 3.65 pesos, sin ninguna variación respecto a la sesión previa. En el 2021 sus papeles caen 25.51 por ciento.

Sigue vigente la OPA

Fibra Plus recordó que la oferta de compra continúa vigente hasta el 7 de octubre e informó, en un aviso al mercado en la madrugada del pasado viernes, sobre un nuevo riesgo en esta negociación.

“Fibra Plus podría quedar limitada para ejercer los derechos corporativos asociados a los CBFI HD que adquiera por arriba de dicho porcentaje. Aunque no es posible asegurar que ese no será el caso, la probabilidad de que eso suceda es baja”, expusoel fibra.

Agrega que “en caso de que el ejercicio de los derechos corporativos se vea limitado, Fibra Plus podría no estar en posibilidad de llevar a cabo el plan de negocios previsto para los vehículos combinados en los tiempos y en la forma esperada”.

judith.santiago@eleconomista.mx