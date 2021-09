La oferta de adquisición que ha hecho Fibra Plus por el 100% del capital social de Fibra HD en circulación sigue bajo tensas negociaciones, ya que esta última considera que el factor de intercambio propuesto “no es razonable desde el punto de vista financiero”.

Fibra HD, dedicado al arrendamiento de inmuebles de los sectores industriales, educativo e industrial, llegó a dicha conclusión tras la valoración de Vace Partners, experto independiente contratado para tal fin.

“Un rango de factor de intercambio razonable, desde el punto de vista financiero, sería de 1.89 y 2.33 certificados de Fibra HD por cada CBFI de Fibra Plus, con un punto medio de 2.11 CBFI de HD por cada certificado de Fibra Plus”, expuso el Fideicomiso en un aviso enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Lo anterior difiere de la oferta que ha hecho su contraparte, quien lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) con dos opciones de canje. El primero es un título de Fibra Plus por 2.62 CBFI de Fibra HD para los tenedores de HD que participan entre el 24 de septiembre y el 7 de octubre.

El segundo es un factor de intercambio preferencial por 2.60 certificados de Fibra HD por uno de Fibra Plus para quienes participan en la oferta en cualquier fecha o antes del 23 de septiembre de este año.

Fibra Plus reviró y reiteró que la oferta de adquisición que ha hecho por hasta el 100% de los certificados sigue en circulación de Fibra HD adelante en los términos y condiciones descritos en el folleto informativo de la operación, que está vigente y finaliza el 7 de octubre.

“Se confirma que Fibra Plus obtuvo la autorización de la CNBV e inició la oferta descansando en la autorización otorgada por el Comité Técnico de Fibra HD, en diciembre de 2020, para que Fibra Plus adquiera CBFI de Fibra HD en una proporción mayor al 10 %, autorización no se sujetó a condición alguna”, se lee en el comunicado.

Fibra HD respondió a este evento relevante diciendo que la autorización otorgada el 14 de diciembre de 2020 para que Fibra Plus pudiera adquirir más del 10% de los CBFI de Fibra HD, es la que el Comité Técnico decidió modificar y que no surtirá efecto alguno sino hasta que se efectúe una oferta con un factor de intercambio dentro del rango considerado por Vace Partners como razonable desde el punto de vista financiero ”.

Subrayó que en la medida en que Fibra Plus no se ajuste a un factor dentro del rango considerado como razonable financieramente no cuentan con la autorización para adquirir más del 10% de los CBFI de Fibra HD.

La oferta se lanzó bajo circunstancias que han cambiado, lo que no puede ser ignorado por la autoridad ni por Fibra Plus ni por inversionista , dijo HD.

