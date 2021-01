Las acciones de las redes sociales Twitter y Facebook caen con fuerza este lunes en Wall Street después de que decidieron suspender permanentemente la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Hacia el cierre del mercado, los títulos de Twitter registran una caída de 6.10% en la Bolsa de Nueva York (NYSE), para cotizar en 48.34 dólares por unidad. Mientras que los papeles de Facebook retroceden 3.55% en Nasdaq, a 258.07 dólares por unidad.

La decisión de prohibir al mandatario estadounidense el uso permanente de sus cuentas se produjo después de que el mandatario incitó a disturbios el miércoles 6 de enero en el edificio del Capitolio y luego de que Twitter suspendió la cuenta durante las 24 horas posteriores al ataque.

Twitter explicó en su blog que Donal Trump había seguido violando las reglas de la plataforma, incluida la incitación a la violencia, incluso después de la suspensión.

Según la agencia Reuters, la decisión de las firmas de cancelar la cuenta del mandatario estadounidense afectó el sentimiento de los inversionistas ante la preocupación de que Twitter esté más expuesto a cualquier presión sobre la regulación que sus rivales Facebook Inc o Google y el propietario de YouTube, Alphabet.

"Trump tiene un gran número de seguidores y leales y muchos de esos ojos desaparecerán si se le restringe permanentemente la publicación", dijo Andrea Cicione, jefe de estrategia de la corredora TS Lombard.

El presidente Trump cuenta con 88 millones de seguidores en Twitter y 35 millones de suscriptores en Facebook.

El analista de Bank of America, Justin Post, opinó en una nota que Twitter enfrentó cierto "riesgo de compromiso" con Donald Trump fuera de la plataforma, ya que tenía 88 millones de seguidores, la sexta mayor cantidad de cualquier cuenta y el equivalente a casi la mitad de la base de usuarios activos diarios de la red de microblogging.

Agregó que ante la acción de la red social puede verse “cierta pérdida de seguidores conservadores”.

Sin embargo, para el analista en The Motley Fool, Jeremy Bowman, “es probable es que el mercado esté exagerando el impacto de la decisión de Twitter puesto que Donald Trump ya no será presidente el 20 de enero y, por lo tanto, su influencia y relevancia se verán muy disminuidas. Es probable que los medios de comunicación ya no se sientan obligados a informar sobre sus comentarios, ya que solo será un ciudadano privado”.

Explicó que respecto a Twitter “la capacidad de la empresa para monetizar su base de usuarios es mucho más importante para sus perspectivas comerciales que si Trump está autorizado en la plataforma. En todo caso, el presidente ha demostrado lo poderoso que es el medio, ya que Twitter ha sido durante mucho tiempo su megáfono favorito para difundir su mensaje. Para Twitter, ese legado como una valiosa herramienta de mensajería política no va a desaparecer”.

kg