Bajo los fondos de ciclo de vida, se estima que aumentará entre 15 y 20% la tasa de retorno de los rendimientos que obtengan los trabajadores por su ahorro para el retiro, según el director de inversiones de Profuturo, Antonio Sibaja.

“No es magia porque vamos a poner más en activos que tienen un rendimiento esperado alto como son los instrumentos alternativos o renta variable nacional e internacional”, manifiesta.

En entrevista, aseguró que Profuturo está listo para este cambio en el régimen de inversión de las afores en donde los cajones con trabajadorrs más jovenes, tendrán más espacio para invertir en activos de mayor riesgo como acciones.

Fue enfático al decir que esta transición no será inmediata, tomará tiempo. “Para el lunes 16 de diciembre no cambió nada en la distribución de los activos que tenemos en nuestro portafolio, nada más los metimos en 10 cajas y no en cuatro como hasta ahora”, dijo Sibaja.

El directivo que trabajó también para el Banco de México mencionó que lo que va a cambiar es la trayectoria de inversión, porque los fondos ciclos de vida parten del hecho de que se debe de tener más renta variable.

“Las personas jóvenes entran con una proporción mayor de renta variable nacional e internacional y ese porcentaje a lo largo del tiempo va ir bajando poco a poco y el área se va llenando con otro tipo de instrumentos que tienen menos volatilidad, como los bonos de gobierno, de modo que al final esta generación de personas terminan con menos renta variable y más renta fija”, afirma.

Con calma

Esta mezcla no se tiene que hacer de un día para otro, abunda, porque no se puede, “imagina las afores, comprando al mismo tiempo”, aseveró.

“El regulador nos ha dado un lapso de varios meses, dice, para ir ordenando estos nuevos fondos que reemplazan a las actuales Siefore”.

Lo que tiene que saber del nuevo régimen de inversión

• Con los fondos generacionales la inversión en Bolsa sube hasta 50%, desde un máximo de 45%, en el cajón de los trabajadores más jóvenes.

• Para los instrumentos estructurados (CKD y Fibras) mantienen los porcentajes actuales con 10 a 20% y 5 a 10%, respectivamente.

• Las afores empezarán a subir el porcentaje de inversiones de manera gradual, una vez que la Consar emita las disposiciones secundarias. Se estima que ocurra en el primer semestre del 2020.

• Con el cambio en el régimen de inversión de las afores se pretende generar mayores rendimientos para la pensión de los trabajadores mexicanos.

