American Express estaría explorando diferentes formas para sus clientes puedan canjear sus puntos de recompensas por bitcoin. Así lo declaró este martes Stephen Squeri, CEO de la empresa, quien aclaró que no cree que una tarjeta American Express vinculada a criptomonedas salga a la luz en un futuro próximo.

Squeri agregó que la empresa ya estaba involucrada en el uso de tarjetas para las stablecoins, y que estaba pendiente de los desarrollos de una CBDC del gobierno de Estados Unidos.

Jeff Campbell, director financiero de AmEx, coincidió con las declaración de Squeri, y declaró que una tarjeta vinculada a las criptomonedas no está en los planes a corto plazo de la empresa.

Agregó que "cuando se trata de NFTs, nos estamos asociando con, obviamente, la NBA y Top Shot y buscaremos formas de participar. Pero como he dicho, probablemente no vamos a ofrecer una tarjeta de criptomonedas. Estamos atentos a las criptomonedas por si se estabilizan. Pero ahora mismo, no lo veo como inmediato o a medio plazo para nuestro negocio."

American Express superó las estimaciones del mercado sobre sus ganancias trimestrales, ya que un mayor gasto en viajes y entretenimiento y la fiebre de compras de la temporada navideña llevaron a niveles récord los volúmenes del operador de tarjetas de crédito.

Las personas, en particular los consumidores más jóvenes, han estado gastando más en tarjetas AmEx al retornar a sus hábitos previos a la pandemia, como salir a cenar y viajar fuera del país, gracias a los programas de vacunación.

Eso ha ayudado al gigante de las tarjetas de crédito a recuperarse de las pérdidas de la pandemia, y el gasto en viajes y entretenimiento se duplicó con creces en el cuarto trimestre que finalizó el 31 de diciembre.

"Nuestra estrategia de inversión nos permitió alcanzar niveles récord de gasto de los usuarios de tarjetas (...) aumentar las adquisiciones de nuevas tarjetas, hacer crecer nuestros saldos de crédito", dijo Stephen Squeri.

En el cuarto trimestre, los ingresos totales de la compañía, excluyendo los gastos por intereses, aumentaron un 30% a alrededor de 12,150 millones de dólares.

Sin embargo, la compañía experimentó un aumento del 29% en los gastos debido a los aumentos de salarios de las personas y un mayor uso de los beneficios relacionados con los viajes, en línea con las cifras de otras importantes instituciones financieras.

