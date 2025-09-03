Xbox y ASUS marcarán un nuevo capítulo en el mercado del gaming con portátiles ROG Ally

El próximo 16 de octubre, Xbox y ASUS marcarán un nuevo capítulo en el mercado del gaming con el lanzamiento mundial de las portátiles ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X.

Estos dispositivos llegan con la promesa de transformar la experiencia de juego portátil, al integrar potencia de cómputo, conectividad con ecosistemas de PC y acceso directo a bibliotecas como Xbox Game Pass, Battle.net y Steam.

Las nuevas consolas portátiles se estrenarán de manera simultánea en más de 40 países, incluido México, y estarán disponibles posteriormente en mercados clave de Latinoamérica como Brasil, India e Indonesia.

El modelo Xbox Ally incluye el procesador AMD Ryzen Z2 A, diseñado para optimizar rendimiento y batería, mientras que la versión Ally X incorpora el Ryzen AI Z2 Extreme, con 24GB de RAM, 1TB de almacenamiento y batería de 80Wh.

Esta última será la primera portátil en aprovechar una unidad de procesamiento neuronal (NPU), que habilitará funciones de inteligencia artificial como resolución automática mejorada y generación de clips de juego en segundo plano.

Además, Xbox anunció el Handheld Compatibility Program, que certifica títulos como “Handheld Optimized” para asegurar controles preconfigurados, resolución adecuada y rendimiento estable.

Con estas portátiles, la estrategia de Xbox busca ampliar su presencia más allá de la consola tradicional y reforzar su apuesta por el gaming móvil de alto rendimiento, un sector en crecimiento que combina hardware especializado, servicios digitales y experiencias basadas en la nube.