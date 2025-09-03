Buscar
Xbox y ASUS marcarán un nuevo capítulo en el mercado del gaming con portátiles ROG Ally

Las nuevas consolas portátiles se estrenarán de manera simultánea en más de 40 países.

Nuevas consolas portátiles se estrenarán de manera simultánea en más de 40 países,Cortesía

Patricia Ortega

El próximo 16 de octubre, Xbox y ASUS marcarán un nuevo capítulo en el mercado del gaming con el lanzamiento mundial de las portátiles ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X. 

Estos dispositivos llegan con la promesa de transformar la experiencia de juego portátil, al integrar potencia de cómputo, conectividad con ecosistemas de PC y acceso directo a bibliotecas como Xbox Game Pass, Battle.net y Steam.

Las nuevas consolas portátiles se estrenarán de manera simultánea en más de 40 países, incluido México, y estarán disponibles posteriormente en mercados clave de Latinoamérica como Brasil, India e Indonesia. 

El modelo Xbox Ally incluye el procesador AMD Ryzen Z2 A, diseñado para optimizar rendimiento y batería, mientras que la versión Ally X incorpora el Ryzen AI Z2 Extreme, con 24GB de RAM, 1TB de almacenamiento y batería de 80Wh. 

Esta última será la primera portátil en aprovechar una unidad de procesamiento neuronal (NPU), que habilitará funciones de inteligencia artificial como resolución automática mejorada y generación de clips de juego en segundo plano. 

Además, Xbox anunció el Handheld Compatibility Program, que certifica títulos como “Handheld Optimized” para asegurar controles preconfigurados, resolución adecuada y rendimiento estable.

Con estas portátiles, la estrategia de Xbox busca ampliar su presencia más allá de la consola tradicional y reforzar su apuesta por el gaming móvil de alto rendimiento, un sector en crecimiento que combina hardware especializado, servicios digitales y experiencias basadas en la nube.

Patricia Ortega

