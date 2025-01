Una escapada invernal: Mont-Tremblant un paraíso para los amantes de la naturaleza

Disfrutar de la naturaleza nevada y las actividades invernales como el esquí o el snowbord es posible en algunos países del mundo como Canadá, quien ofrece a los turistas mexicanos diferentes opciones.

Tal es el caso de Mont-Tremblant, un destino que se puede disfrutar en cualquier época del año, ya que ofrece actividades emocionantes y experiencias únicas sin embargo el invierno es donde más visitantes recibe.

Mont-Tremblant se encuentra a solo 90 minutos de Montreal dentro del municipio de Quebec, su ubicación en las Montañas Laurencianas lo convierte en un paraíso para los amantes de la naturaleza ya que cuenta con más de 1,510 kilómetros cuadrados de paisajes espectaculares.

En entrevista para El Economista, Alexandre Caron, representante de Station Mont Tremblant, señala que si bien el destino es conocido por sus actividades de invierno la experiencia turística va más allá de eso pues cuentan con opciones para todos los miembros de la familia.

Mont-TremblantCortesía

“A quién le guste esquiar puede hacerlo, quién no sabe puede aprender ya que contamos con instructores, pero la experiencia no solo se limita a eso, Mont Tremblant también ofrece caminatas a la montaña, cuenta con un acuario para los niños, un casino y restaurantes de primer nivel, lo mejor es que todo se puede visitar caminando pues no se requiere un transporte ya que somos un pueblo peatonal, seguro y familiar”.

Cabe señalar que Mont Tremblant se encuentra a poco más de 5 horas de la Ciudad de México viajando en avión y recibe más de 3 millones de visitantes al año, provenientes de todo el mundo.

“Sus caminos empedrados y fachadas coloridas, ofrece un ambiente que transporta a los visitantes a un auténtico rincón europeo en el corazón de Quebec”.

De acuerdo con el directivo el destino cuenta con una gran variedad de alojamientos, desde cabañas acogedoras hasta hoteles de lujo como el Fairmont Tremblant, ofreciendo opciones para todo tipo de viajeros, desde familias hasta parejas en busca de una escapada romántica.

Además cuenta con una gastronomía de clase mundial con más de 75 restaurantes y bares que destacan lo mejor de la cocina quebequense, con una oferta que va desde platos tradicionales como la poutine y el tourtière hasta alta cocina con ingredientes locales.

Mont-Tremblant, Canada - February 9, 2014:Cortesía

Actividades invernales

Entre las actividades invernales que ofrece el destino está:

Esquí y Snowboard para todos los niveles con 102 pistas que incluyen descensos para principiantes y expertos.

Programas de enseñanza de esquí y snowboard: Más de 500 instructores certificados ofrecen lecciones para todas las edades, h

Raquetas de nieve y caminatas alpinas: Disfruta de la naturaleza nevada del Parque Nacional de Mont-Tremblant, con senderos que ofrecen vistas impresionantes del paisaje invernal.

Patinaje sobre hielo: En el lago Miroir, una experiencia clásica del invierno canadiense que encanta a niños y adultos por igual.

Actividades après-ski: Entretenimiento en vivo, spas y cenas gourmet para relajarse después de un día de actividades en la montaña.

Actividades de verano

Si el frio no es lo tuyo, Mont-Tremblant también cuenta con actividades en verano como:

Actividades acuáticas como kayak, paddleboarding, y pesca.

Senderismo y ciclismo de montaña: Rutas para todos los niveles de dificultad, desde paseos familiares hasta desafíos para los más aventureros.

Campo de golf: o Le Diable y Le Géant son dos campos de golf de competición que atraen a golfistas de todo el mundo.

Atractivos durante todo el año

Alexandre Caron explica que debido a que Mont-Tremblant es un paraíso para los amantes de la naturaleza, en cualquier época del año hay actividades pues además de las tradicionales de invierno tambien se pueden realizar caminatas, observar fauna silvestre, y disfrutar de vistas alucinantes.

Además cuenta con un club de playa y tenis, "una experiencia exclusiva para quienes buscan disfrutar del verano con un toque de elegancia, con actividades como navegación, clases de tenis y relajación junto al lago".

"Desde festivales gastronómicos hasta eventos deportivos de renombre, Mont Tremblant ofrece una agenda repleta de entretenimiento durante todo el año".