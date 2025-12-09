Taxonomías verdes y bonos continúan en adaptación en AL

El Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles puso clima y biodiversidad en el centro del Foro FSMX25. En el panel “Hablemos de clima y biodiversidad en Latinoamérica”, especialistas explicaron qué instrumentos ya operan y dónde están los cuellos de botella para escalar el capital.

El encuentro reunió a Jimena Rugeles, de Transforma en Colombia; Lucila Pinto, de Libélula en Perú; Alan Elizondo, director general de FIRA; y Mariuz Calvet, Chief Sustainability Officer de Santander México.

Las intervenciones trazaron una radiografía regional: Colombia como laboratorio regulatorio, Perú construyendo su taxonomía y México empujando desde el agro y la banca comercial. Rugeles dijo que Colombia es referencia regional en finanzas climáticas.

“La estrategia nacional de finanzas del clima, la hoja de ruta de finanzas verdes y la taxonomía verde —primera de la región alineada con estándares internacionales— han dado una señal clara al mercado. Estas herramientas se complementan con la emisión de bonos verdes, sociales y sostenibles y con reglas para que bancos y emisores revelen riesgos y oportunidades asociados al clima y la naturaleza”.

Pinto explicó que Perú avanza a otro ritmo, pero ya puso en marcha una política de competitividad que incluye una hoja de ruta de finanzas verdes y un programa de bonos temáticos, entre ellos bonos azules.

“La taxonomía peruana aún está en construcción, con una comisión multisectorial y borradores sectoriales, mientras el ‘protocolo verde’ busca coordinar al Ministerio del Ambiente con bancos y microfinancieras”.

Entre los retos que identificó están la falta de capacidades técnicas, la resistencia de los clientes a nuevas tecnologías y la ausencia de incentivos para quienes se anticipan a la regulación. Desde México, Elizondo mencionó la doble exposición del sector agroalimentario: es emisor de gases de efecto invernadero y presiona suelos y agua, pero depende de servicios ecosistémicos como la polinización.

FIRA está ajustando su portafolio para dejar de financiar sobrefertilización y prácticas degradantes, mediante metodologías de riesgo, recortes de fertilizantes vinculados a incentivos en la tasa y un bono de adaptación climática que canaliza recursos a proyectos agrícolas resilientes”.

Calvet dijo que la banca tiene una palanca decisiva en la transición, pero advirtió que las finanzas sostenibles no pueden quedarse en los grandes corporativos listados en bolsa. “El objetivo ‘poner el piso parejo” en los 54 bancos y llevar productos verdes a pymes y cadenas agroalimentarias, mientras se incorpora la agenda de biodiversidad al trabajo climático”.

Agregó que el potencial de las alianzas con instituciones públicas y plataformas como FIRA para apoyar la innovación tecnológica en el agro y otros sectores es enorme.

El mensaje final del panel fue que el tiempo político y el tiempo climático no coinciden. Sin taxonomías, datos comparables y coordinación entre gobiernos, banca, agro y hogares inversionistas, se amplía la brecha entre financiamiento para adaptación y biodiversidad.