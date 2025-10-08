Salud en el sueño: Con IA se busca optimizar y favorecer el descanso

Eight Sleep es una compañía de tecnología aplicada al sueño. Fundada por Matteo Franceschetti y Alexandra Zatarain, desarrolla soluciones que integran inteligencia artificial, sensores y algoritmos para optimizar el descanso nocturno con base en datos fisiológicos en tiempo real.

El sistema central es el Pod, una cobertura que se instala sobre la cama y que ajusta la temperatura del cuerpo durante la noche. El dispositivo recopila datos sobre frecuencia cardiaca, variabilidad, ciclos de sueño y respiración, y modifica automáticamente el entorno térmico para favorecer un descanso continuo y más eficiente.

Eight Sleep ha desarrollado un modelo basado en machine learning para adaptar la experiencia a cada usuario. Los datos recopilados cada noche alimentan un sistema de análisis predictivo que permite a la cama aprender los patrones individuales del usuario.

Según la empresa, esto se traduce en menor latencia para dormir, más tiempo en fases profundas y menos interrupciones.

Recientemente, la compañía comenzó a integrar modelos de inteligencia artificial conversacional para desarrollar asistentes personalizados, sleep agents, que interactúan con el usuario, brindan recomendaciones y realizan ajustes automáticos según los objetivos de salud definidos.

La tecnología ya forma parte del bienestar integral. El sueño no puede seguir operando con métodos pasivos cuando existen datos que permiten intervenir de forma dinámica”, explica Alexandra Zatarain, cofundadora y vicepresidenta de marketing de Eight Sleep.

La visión de la empresa es convertir la cama en un dispositivo médico que monitoree de manera constante variables relacionadas con la salud preventiva.

Con más de 160 millones de dólares recaudados en inversión, la compañía tiene presencia en Estados Unidos y planea expandirse a Latinoamérica en el corto plazo, con énfasis en México. Eight Sleep no compite como una marca de colchones. Su propuesta se posiciona como tecnología de salud nocturna y prevención.

La estrategia incluye alianzas con deportistas, clínicas especializadas y corporativos de alto rendimiento. El equipo de desarrollo de producto también colabora con expertos en neurociencia del sueño, médicos del deporte y especialistas en longevidad para validar científicamente las funciones del sistema.

Cada actualización del software busca mejorar la eficiencia energética, la precisión de los sensores y la capacidad de predicción. Además, la compañía trabaja en el desarrollo de nuevas categorías, como ropa de cama inteligente y sistemas integrados con wearables (dispositivos) médicos.