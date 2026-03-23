Activos en fondos de inversión llegan a los 5.0 billones de pesos

El mercado de fondos de inversión alcanzó ya los 5 billones de pesos en activos netos, una marca que confirma la expansión de una industria que ha ganado escala, acceso y relevancia dentro del sistema financiero mexicano, comentó en entrevista con El Economista, Luis Ángel Rodríguez Amestoy, vocero de la AMIB y director de Fondos de Inversión de BBVA México.

El avance no se entiende por una sola razón. Detrás de este crecimiento convergen la digitalización, una oferta más amplia de productos y un entorno económico que volvió más atractivo invertir en instrumentos con gestión profesional.

Rodríguez Amestoy señaló que hoy las plataformas permiten comenzar con montos pequeños, ya sea desde la web o desde aplicaciones móviles, lo que ha eliminado una parte importante de las barreras de entrada para nuevos inversionistas.

A eso se suma que las gestoras han ampliado su oferta. Si hace algunos años el mercado estaba dominado principalmente por fondos de deuda y renta variable nacional, ahora existen alternativas con exposición a activos internacionales, bonos, acciones, divisas y estrategias más sofisticadas. Esa transformación ha abierto la puerta a portafolios más diversificados y a vehículos como los fondos multiactivo o multiestrategia, diseñados para buscar mayor estabilidad mediante una menor correlación entre activos.

Razones de crecimiento

La digitalización también explica por qué el número de participantes ha crecido con tanta fuerza. Tan solo en 2025, el número de inversionistas en fondos de inversión aumentó más de 38%, mientras que los contratos superaron los 16 millones al cierre de febrero de 2026.

Dijo que para la industria, este cambio confirma que los fondos dejaron de ser un producto limitado a inversionistas de gran patrimonio y comenzaron a consolidarse como una alternativa más accesible para una base mucho más amplia de ahorradores.

El nuevo tamaño del mercado también refleja una transformación en el perfil del inversionista mexicano. De acuerdo con Rodríguez Amestoy, cada vez es más común encontrar personas interesadas en construir patrimonio de largo plazo, en lugar de privilegiar únicamente la liquidez.

Además, hay una mayor presencia de inversionistas jóvenes que comienzan antes su vida financiera, impulsados por herramientas digitales y por una mayor disponibilidad de información. Ese cambio también modifica las preguntas del mercado: ya no solo importa cuánto puede rendir una inversión, sino también en qué se invierte el dinero.

Retos

Pese al crecimiento, la industria todavía enfrenta pendientes claros. Uno de ellos es la educación financiera. Aunque el mercado ha avanzado, aún hay millones de personas que mantienen su ahorro en la informalidad o en instrumentos que pierden valor frente a la inflación. La brecha también se observa al comparar a México con otros países: los fondos de inversión representan alrededor de 14% del PIB, frente a cerca de 80% en Brasil y 95% en Canadá.

El otro reto está en la regulación. La industria requiere un marco que preserve la transparencia y la protección al inversionista, pero que al mismo tiempo acompañe la innovación y el desarrollo de nuevos productos. Hacia adelante, las perspectivas siguen siendo positivas: entre diciembre de 2020 y diciembre de 2025, los fondos de inversión registraron un crecimiento histórico de 91%, con un promedio anual de 13 por ciento.

Para Rodríguez Amestoy, factores como la estabilidad macroeconómica, la evolución de las tasas, el ahorro interno y el avance de la digitalización serán determinantes para sostener la expansión del sector en los próximos años.