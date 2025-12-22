Park City Mountain: esquí, clases y una Navidad de postal

El invierno en Park City tiene algo que engancha a primera vista: la sensación de estar dentro de una postal navideña. No es solo la nieve, es la mezcla de montaña, fachadas históricas y luces sobre Main Street. Cada diciembre, Park City aparece en listados internacionales y se menciona como uno de los paisajes más navideños, con tradiciones que van de desfiles con antorchas en la montaña a la llegada de Santa en un lift.

Para los turistas mexicanos, el viaje se siente cercano. Puedes volar desde Ciudad de México a Salt Lake City (a una distancia de 4 horas con 20 minutos) y, desde ahí, trasladarse a Park City: está a unos 35 minutos del aeropuerto, así que la transición de ciudad a pinos y nieve ocurre rápido. Según la fecha y la aerolínea, puede haber opciones sin escala.

La experiencia se entiende mejor si comienzas en Canyons Village, un village peatonal pensado para que el día fluya "a pie de pista". El ritual es simple y emocionante: botas puestas, equipo listo, cruzas el village y te encuentras con los instructores (algunos que ofrecen las clases en inglés, en español, alemán o francés) para salir a la montaña.

Si vas empezando el aprendizaje de esquiar, elige tramos amplios y repetibles para dominar el control en Park City Mountain.Foto: Patricia Ortega

Una sesión guiada cambia el juego: aprendes freno, postura, giros y lectura del terreno para disfrutar con seguridad. Para familias o grupos con niveles distintos, esta clase inicial ayuda a que todos compartan la jornada sin estrés: en dos horas, el avance se nota.

Luego llega la escala que distingue a Park City Mountain. El resort reporta 7,300 acres (casi 3,000 hectáreas) de terreno esquiable y se presenta como la estación de esquí más grande de Estados Unidos. Además, su información oficial menciona un promedio anual de 355 pulgadas de nieve, un dato que se traduce en días largos, variedad de condiciones y esa ilusión de "nieve infinita" que muchos viajeros persiguen.

Esquí y gastronomía

En pista, la clave es diseñar tu día con intención. Si vas empezando, elige tramos amplios y repetibles para dominar el control, si ya eres intermedio, busca rutas que te obliguen a afinar giros sin perder fluidez; y si eres avanzado, reserva energía para explorar zonas más técnicas. La ventaja de un resort de esta escala es que siempre hay alternativas para ajustar el plan sin perderte del grupo.

Y cuando quieras combinar montaña con ciudad, Park City presume un atributo raro: el histórico Town Lift sale desde Main Street, te sube a la montaña y te devuelve a la ciudad en minutos.

En Park City se encuentran Góndolas artísticas decoradas especialimente para la Navidad.Foto: Patricia Ortega

Entre bajadas, el viaje también se vuelve gastronómico. Park City Mountain destaca por opciones para comer tanto en la montaña como en la base, así que puedes alternar una pausa rápida, para no perder horas de nieve, con una comida más larga para celebrar la mañana. Ya en el pueblo, la experiencia navideña se vuelve caminable: luces, vitrinas, bebidas calientes y eventos que refuerzan ese ambiente de "paisaje navideño" que lo hizo famoso.

La forma más inspiracional de cerrar Park City es simple: repite tu tramo favorito al final, vuelve al village con la cara roja y feliz y termina con una caminata lenta por Main Street, como quien apaga el día bajo luces navideñas. Park City Mountain no solo te regala nieve: te regala ganas de volver pronto.