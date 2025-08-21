Guadalajara: Descubre sus rutas de vino, ron y cerveza

La Perla Tapatía es considerada un referente gastronómico tanto a nivel nacional como internacional, por sus diversos platillos con gran sabor como las tortas ahogadas, la birria, el pozole jalisciense, pero también por sus bebidas.

El Estado de Jalisco además de ser cuna y líder en producción de los destilados como el tequila y la raicilla también es productor de otro tipo de bebidas alcohólicas como el ron, el vino y la cerveza.

Para los amantes que gustan de una buena bebida podrán descubrir en Guadalajara y sus alrededores nuevos lugares y experiencias, donde conocerán a fondo sobre su fabricación y disfrutarán de una degustación inmersiva que hará toda la diferencia en estas vacaciones de verano.

A continuación te damos algunas opciones que turismo de Guadalajara recomienda visitar:

Guadalajara, paraíso de las cervezas. Al paso de los años el destino se ha reconocido por elaborar cervezas artesanales con una calidad excepcional.

Loba, ubicada en el corazón de Guadalajara y Cerveza Fortuna, en Zapopan son paradas imperdibles, donde se tendrá la oportunidad de transitar por sus fábricas de producción, observar cómo hacen sus diversas cervezas y degustar en su tasting room, todo de la mano de un guía experto.

Entre las distinciones que han tenido las cervezas de Loba son: en el 2016 fue reconocida como la Mejor Cervecería Mediana de México, en el 2019 como la Mejor Cervecería de Norte América por el International Beer Challenge, así como 100 medallas y reconocimientos en diferentes países desde el 2011.

En cambio Fortuna, ha sido galardonada como la Mejor Cervecería de México en 2019, en la competencia internacional de cervezas Aro Rojo, en 2018 ganó el oro en Cerveza México por las Cervezas Lager Americana; obtuvo la plata en Cervezas Experimentales y el oro en Cervezas Oatmeal Stout.

A unos minutos de la Cerveza Fortuna hallarás Cerveza Zorra Bistro & Pub Zapopan, restaurante donde encontrarás toda la variedad de cervezas de la marca local “Zorra” y otro tipo bebidas nacionales, así como vino, coctelería y una gran oferta gastronómica, sitio que sin duda será el ideal para un plan de tarde o noche con amigos o pareja.

Destilados en Tala, cuna de la caña de azúcar menos de una hora de Guadalajara se encuentra la Hacienda Navajas en el municipio de Tala, región caracterizada por su gran producción de caña de azúcar.

A través de visitas guiadas, con duración de alrededor de hora y media, todo turista tendrá la opción de recorrer sus instalaciones que datan más de 3 siglos agendando previamente el tour para conocer su historia y aprender el proceso artesanal de bebidas como el aguardiente y el ron mostrando desde los campos de cultivo hasta la destilación y añejamiento incluyendo la experiencia de degustación de sus destilados.

Amatitán, ruta del tequila y tierra productora del vino. Además de formar parte de la Ruta del Tequila donde se encuentra una de las tequileras más antiguas de México, la Hacienda San José del Refugio, en la que al visitarla se experimentará el proceso de destilación que se hacía a finales del siglo XIX, y al estar cerca de la ciudad Tapatía, Amatitán también se ha destacado como un municipio productor de vinos como el de “Alma Alquimista”, que se destaca por su elaboración artesanal que hacen que sean genuinamente diferentes y disruptivos al resto del mercado, entre los que resaltan son los de uvas secas, naranja, grappa y los naturales.

Tequila Express. Es un tren turístico que ofrece tequila ilimitado, comida y vistas panorámicas entre Guadalajara y Tequila. Es una propuesta financiada por el gobierno local y operadores turísticos, diseñada para promover la experiencia del tequila como atractivo regional.

Si tienen planeado visitar la capital tapatía y quieren tener un plan diferente con amigos o pareja, visitar una cervecería, un viñedo o destilería puede ser una excelente opción donde además de conocer la historia e importancia que representa cada lugar para el destino disfrutarán de la gastronomía y bebidas 100% jaliscienses.