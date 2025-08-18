Ixtapa Zihuatanejo: Un viaje, dos paraísos en contacto con la naturaleza

A menos de una hora (en avión) de la Ciudad de México se encuentra Ixtapa Zihuatanejo, esta zona turística ubicada en la Costa Grande de Guerrero, México es el destino perfecto para quienes buscan aventuras, adrenalina y experiencias únicas en contacto con la naturaleza.

Este binomio turístico destaca por su contraste: Ixtapa ofrece resorts de lujo, mientras que Zihuatanejo conserva autenticidad y encanto local.

A continuación, les compartimos los lugares que muestra la belleza de Ixtapa-Zihuatanejo: desde playas cristalinas hasta el ambiente encantador del puerto pesquero y su arquitectura costera.

Playas y naturaleza

Ixtapa cuenta con playas como El Palmar (de 2.7 km y certificada Blue Flag), Playa Linda y Playa Quieta, ideales para deportes acuáticos, snorkel y paseos en lancha

Isla Ixtapa, accesible desde Playa Linda, ofrece cuatro pequeñas playas: Cuachalalate, Varadero, Coral y Sacrificio, perfectas para snorkel, relajación y aventuras naturales.

Playa Linda, IxtapaAlba Servín

Zihuatanejo cuenta con playas como La Ropa, La Madera y Las Gatas, la última ideal para surf y snorkel y accesible solo por lancha. El destino es un punto privilegiado para el surf, la observación de tortugas marinas (especies laúd, golfina y negra) y la pesca deportiva; además de avistamiento de delfines, ballenas y vida marina diversa.

También puedes disfrutar de paseo en cuatrimotos, ciclopista de más de 10 km, y ecoturismo en reserva como el Parque Aztlán.

Actividades emocionantes

Si te gusta más la aventura y vivir la adrenalina algunas actividades que puedes realizar para vivir un verano lleno de emoción son:

Surf y bodyboard. Uno de los paraísos para los surfistas y ubicada al norte de Ixtapa, Playa Linda ofrece un oleaje constante ideal para quienes ya tienen experiencia. A solo 30 minutos, la comunidad de Troncones, esta playa es uno de los secretos mejor guardados del Pacífico mexicano, ya que su atmósfera relajada y sus olas perfectas han enamorado a surfistas de todo el mundo. Además, hay varias escuelas de surf que ofrecen clases privadas y en grupo, con todo el equipo incluido.

IxtapaAlba Servín

Paddle Board y kayak. Si deseas una experiencia más suave, pero inolvidable, el paddleboard y el kayak te permitirán recorrer las aguas cristalinas a tu ritmo. Imagínate remar al amanecer por la Bahía de Zihuatanejo, rodeada de colinas verdes y un ambiente casi místico. O aventurarte en kayak hasta la Isla Ixtapa o la Laguna de Potosí. Estas actividades son perfectas para familias, parejas o viajeros que buscan armonía con la naturaleza.

Pesca deportiva. ¿Te gustaría tener una experiencia llena de emoción y satisfacción en mar abierto? Ixtapa Zihuatanejo ha sido reconocido internacionalmente como uno de los mejores destinos de pesca deportiva en el Pacífico, aquí podrás encontrar al pez vela, el marlín azul, el dorado y el atún. Puedes embarcarte en una lancha con guías expertos los cuáles te acompañarán durante toda la jornada.

Jet ski, banana y velerismo. ¿Te gusta la velocidad y la emoción? Tanto Ixtapa como Zihuatanejo ofrecen una variedad de actividades motorizadas y de aventura. Sube a un jet ski y recorre la costa sintiendo la brisa en la cara, o navega por la hermosa Bahía de Zihuatanejo en un velero disfrutando de las espectaculares vistas panorámicas de las playas y sus montañas.

El Partenon

Fue construido a inicios de los años 80 por Arturo “El Negro” Durazo Moreno, jefe de la policía del entonces Distrito Federal y una de las figuras más controvertidas de la política mexicana.

La mansión se inspiró en el Partenón de Atenas por sus columnas griegas, estatuas, grandes escaleras y lujos excesivos.

Esta construido en la cima de un cerro en Zihuatanejo, con vista privilegiada a la bahía, en una zona de difícil acceso.

El Partenon, ZihuatanejoAlba Servín

Durante muchos años estuvo abandonado, en ruinas y rodeado de misterio. En marzo de 2025, el gobierno de Guerrero y el municipio de Zihuatanejo anunciaron su rehabilitación como espacio cultural y turístico.

Hoy el Partenón funciona como un centro cultural, abierto al público con visitas guiadas, exposiciones artísticas, actividades culturales y eventos comunitarios.