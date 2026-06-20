Día del Padre impulsa experiencias gastronómicas, viajes cortos y entretenimiento familiar

El Día del Padre ya no se mide sólo por el regalo que se entrega, sino por la experiencia que se comparte. La fecha se ha convertido en una oportunidad comercial para restaurantes, hoteles, centros comerciales y espacios de entretenimiento que buscan atraer a familias dispuestas a invertir en convivencia, gastronomía y descanso.

En la Ciudad de México y sus alrededores, la oferta para celebrar a papá se ha ampliado. Comidas especiales, cafés de especialidad, actividades interactivas, go karts, boliche, mini golf y escapadas de fin de semana forman parte de una agenda que responde a un consumidor más interesado en vivir momentos que en acumular productos.

Hoy las familias buscan celebrar a papá con planes que tengan mayor significado. El regalo sigue siendo importante, pero cada vez se complementa más con una experiencia que pueda compartirse y recordarse", señaló Fernanda Jiménez, vocera de SB Group.

La tendencia también refleja un cambio en la manera en que las marcas y establecimientos participan en fechas comerciales. Más que concentrarse en promociones aisladas, la estrategia se orienta a construir ocasiones de consumo completas: comer, comprar, convivir y permanecer más tiempo en un mismo destino.

Gasto con experiencia

La gastronomía mantiene un papel central. Cabuya Rooftop, ubicado en el piso 17 de Andaz Mexico City Condesa, propone una cocina inspirada en Baja California y Yucatán, con mariscos, pescados y mixología de autor elaborada con destilados de agave. En este caso, la vista de la ciudad se integra como parte del atractivo.

Los restaurantes han entendido que el comensal busca algo más que una mesa. La experiencia incluye el ambiente, la conversación, la vista, el servicio y la posibilidad de pasar tiempo sin prisa, comentó Jiménez.

Otra opción es Terra, en la colonia Roma, un concepto del chef Israel Aretxiga que invierte el proceso tradicional del maridaje: primero se elige la bebida y después se construye el platillo. La propuesta responde a consumidores interesados en formatos gastronómicos menos convencionales.

Para quienes prefieren extender la sobremesa, Brewers Taller Experimental, en la Roma Sur, ofrece café de especialidad, bebidas creativas y un ambiente relajado. "En fechas familiares, la sobremesa tiene un valor especial. Muchas veces, el recuerdo se construye después de la comida, en la conversación", agregó la vocera de SB Group.

Brewers Taller Experimental combina café de especialidad, bebidas creativas y sobremesa para celebrar a papá con calma.Foto: Cortesía

Más que comida

El entretenimiento también gana espacio en la celebración. Manacar, que renovó su zona gastronómica, combina opciones de comida con actividades como los go karts de K1 Speed y las pistas de boliche de Royal Bol. La apuesta es ofrecer una jornada completa para distintos perfiles de papás y familias.

Experiencias como K1 Speed suman velocidad, competencia y convivencia familiar a las nuevas formas de celebrar a papá.Foto: Cortesía

Las plazas comerciales permiten resolver la compra del regalo y complementar la visita con restaurantes y opciones de entretenimiento. Este tipo de espacios funcionan como puntos de consumo integral, especialmente en fechas donde las familias buscan eficiencia, variedad y convivencia en un solo lugar.

Para muchos consumidores, la ventaja está en encontrar todo en un mismo destino: tiendas, comida y actividades. Eso facilita la celebración y amplía el tiempo de permanencia”, apuntó Jiménez.

Las experiencias interactivas también forman parte de esta nueva forma de festejar. Hole Out propone mini golf con tecnología, alimentos y bebidas, una alternativa para quienes buscan una actividad distinta y una competencia amistosa entre generaciones.

Fuera de la capital, los viajes cortos refuerzan la tendencia. Fiesta Americana Hacienda Ixtapan de la Sal, a menos de dos horas de la Ciudad de México, combina naturaleza, gastronomía y actividades para distintas edades. Grand Fiesta Americana Sumiya, a una hora de la capital, ofrece arquitectura de inspiración japonesa, jardines y una atmósfera orientada al descanso.

Cabuya Rooftop celebra a papá con sabores de Baja California y Yucatán, mixología de autor y vista panorámica.Foto: Cortesía

"Las escapadas cercanas permiten transformar el Día del Padre en una experiencia de fin de semana, sin necesidad de hacer un viaje largo. Para muchas familias, cambiar de ambiente ya es parte del regalo", concluyó Fernanda Jiménez, vocera de SB Group.