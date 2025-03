Día de la Mujer: Eficiencia y precisión en la gestión del tiempo

Los puestos de liderazgo en los mercados financieros han estado dominado por los hombres, aunque la equidad de género ha ganado relevancia en la agenda corporativa, las barreras estructurales aún persisten, así lo consideró Julieta Zacarías, directora de la Operadora de Fondos Nafinsa (OFINSA) en entrevista con El Economista.

OFINSA ha sido galardonada como la Mejor Operadora de Fondos en los Morningstar Awards México 2025, situándose en el primer lugar de las 30 gestoras que operan en el país, bajo el liderazgo de Julieta Zacarías. En enero del 2025, OFINSA administraba un volumen de 85,266 millones de pesos, a través de 13 fondos de inversión y una base de 1,439,744 clientes.

Zacarías comentó que existe la necesidad de generar espacios de trabajo flexibles y de implementar programas de mentoría, para fomentar la inclusión de las mujeres en el sector financiero.

“Las mujeres que están comprometidas con su familia suelen ser también altamente comprometidas con su entorno profesional. Cuando logramos integrar ambas dimensiones, el resultado es una trayectoria exitosa y significativa”, dijo Julieta Zacarías.

Explicó que la mujer tiende a ser mucho más eficiente en su desempeño porque administra su tiempo con precisión. “Entre la familia y el trabajo, cada minuto cuenta, y eso se traduce en mayor productividad y enfoque”.

Toma de decisiones

Zacarías mencionó que la diversidad de género en la toma de decisiones también ha demostrado ser un elemento clave en la rentabilidad y sostenibilidad de las empresas, y por ende, de las instituciones financieras. “Las juntas directivas y los comités de inversión con composiciones diversas son más ricas en perspectivas y generan estrategias más innovadoras y equilibradas”, dijo.

Nuevas generaciones

Julieta Zacarías, directora de OFINSA, tiene una trayectoria de más de 35 años en el sector financiero, consideró que es de suma importancia construir una red de apoyo sólida para las mujeres.

“Es fundamental, tener un entorno familiar y profesional que respalde el crecimiento. Equilibrar la vida personal con la carrera. Equilibrar la vida personal con la carrera es posible si se cuenta con una red de confianza. Cuando una mujer siente que no está cediendo una parte esencial de su vida, su desarrollo profesional se vuelve más fluido y satisfactorio”.

Zacarías insistió en que los mercados financieros son apasionantes y “el camino no siempre es fácil. Hay momentos de duda, cansancio y de frustración. Pero hay que intentarlo una y otra vez. Es una decisión que vale la pena. Como le digo a mi hija, nunca me he arrepentido de buscar un equilibrio entre mi profesión y familia”, concluyó.