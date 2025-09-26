Día Mundial del Turismo: México avanza en la adopción de prácticas responsables

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, en 2024 México recibió más de 40 millones de turistas internacionales, con una derrama económica de 26 mil millones de dólares. Además, datos de Booking indican que más del 80% de los turistas están dispuestos a pagar más por hospedarse en hoteles con prácticas sustentables.

En el marco del Día Mundial del Turismo, el Consejo de la Comunicación llevó a cabo el panel Turismo sustentable: motor de desarrollo económico y social en México, especialistas coincidieron en que sustentabilidad ha dejado de ser una práctica aislada para convertirse en un criterio transversal que determina la competitividad de los hoteles y de los destinos turísticos.

En su participación Daniela Betech, coordinadora de Sustentabilidad de Grupo Presidente, en representación del Consejo Nacional Empresarial Turístico México (CNET) consideró que hace unos años se hablaba de ecoturismo o de reciclaje con acciones dispersas. “Hoy, la sustentabilidad es un criterio expansivo que vino para quedarse”.

Subrayó que, en el largo plazo, la inversión en sustentabilidad representa beneficios económicos y sociales: “Si no estamos todos en el mismo barco no funciona, y si las personas no están sensibilizadas, no avanza”. Por ello, Grupo Presidente implementa programas de sensibilización y capacitación a colaboradores.

Por su parte, la Mtra. Mayra Jiménez, vicepresidenta de Relaciones Internacionales del Capítulo de México de la Cámara Verde LATAM; explicó que el turismo sustentable debe concebirse como un tema sistémico: “Cuando las personas viajan generan el doble de residuos que, en su vida cotidiana, principalmente orgánicos”.

Agregó que el concepto de turismo regenerativo va más allá de restaurar, ya que busca aumentar el potencial base de los destinos y crear beneficios continuos. Como ejemplo, mencionó las chinampas en Xochimilco, un modelo que combina sustentabilidad, regeneración y producción agrícola.

“En México tenemos todo para ser el baluarte del turismo sustentable, tenemos valles, lagos, montañas, playas y bosques. Hago un llamado a viajar diferente y a convertirnos en agentes de cambio”, puntualizó.

Finalmente, la Lic. Joahna Hernández, directora de Marketing, compartió el trabajo de Arca Tierra, una red local que promueve la agricultura regenerativa y el comercio justo.

“Queremos imaginar una hospitalidad que regenere, no que deseche. Diseñamos un ecosistema que conecta campo y ciudad para sembrar un futuro más abundante”, explicó.

La directiva resaltó el valor de experiencias como visitar Xochimilco desde una visión agrícola y sustentable, así como proyectos disruptivos como el restaurante Baldío, que opera bajo un modelo de cero residuos.

A través de este panel, se hace patente la importancia del sector turístico y como cada día evoluciona hacia la adopción de prácticas responsables, reconociendo su papel como motor de desarrollo económico y social para México.