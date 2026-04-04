El Diablo viste a la Moda 2: todo lo que debes saber de su estreno

Después de 20 años del impacto cultural y taquillero de El Diablo viste a la moda (2006), llega su secuela, El Diablo viste a la moda 2, con grandes expectativas entre los cinéfilos mexicanos y amantes de la moda.

La continuación reúne a las figuras que marcaron toda una generación: Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, entre otras caras que regresan para explorar nuevos giros en el competitivo mundo editorial y fashionista que consagró a la primera cinta.

Asimismo, el equipo original creativo, incluido el director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna, regresan para intentar replicar y ampliar el concepto del clásico de 2006.

¿Cuándo se estrena en México?

La secuela se estrena en México el jueves 30 de abril de este año, aunque en otros países como Estados Unidos está programada para el 1 de mayo de 2026:

Antes de su llegada a las salas, las principales cadenas cinematográficas anunciaron que la preventa de boletos iniciará el 9 de abril, lo que ya desató largas filas digitales y discusiones entre fanáticos.

En la Ciudad de México se vivió una intensa semana de promoción con Meryl Streep y Anne Hathaway, quienes encabezaron eventos y pasarelas inspiradas en la película, incluso con proyecciones exclusivas de fragmentos y códigos de vestimenta alusivos al mundo que retrata la cinta.

¿Cuál es la historia de la secuela?

Andy regresa a Runway mientras Miranda se adapta al nuevo panorama mediático y a la posición de la revista dentro del mismo. En el proceso, se reencuentran con otra antigua asistente, Emily, que ahora dirige una marca de lujo.

La trama de El Diablo viste a la moda 2 retoma personajes clave de la cinta original:

Miranda Priestly (Streep), la implacable editora de la revista Runway , enfrenta hoy nuevos retos dentro del cambiante panorama editorial.

Andrea “Andy” Sachs (Hathaway), su antigua asistente, ahora es una poderosa ejecutiva en el mundo de la moda.

Andrea “Andy” Sachs (Hathaway), su antigua asistente, ahora es una poderosa ejecutiva en el mundo de la moda. Emily Charlton (Blunt) retoma su papel con más presencia profesional y conflictos propios.

Además, el reparto cuenta con caras conocidas como Stanley Tucci (Nigel), y se suman nuevos talentos al universo (según información oficial del proyecto) como Justin Theroux, Kenneth Branagh, Lucy Liu, Simone Ashley, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Caleb Hearon, Helen J. Shen y Conrad Ricamora.

Datos curiosos y expectativas

El tráiler oficial de la película registró más de 222 millones de visualizaciones en las primeras 24 horas , convirtiéndose en uno de los avances más vistos en la historia del estudio detrás del filme.

En diversas entrevistas previas al estreno, Meryl Streep señaló que el cine actual tiende a encasillar ciertos títulos como “películas de chicas” , y defendi ó la relevancia cultural y narrativa de la historia que hoy regresa con nueva fuerza.

En México, la promoción incluyó una pasarela en el Museo Anahuacalli y eventos con código de vestimenta temático, lo que refuerza la mezcla entre cine y alta moda como parte del atractivo principal de la producción.

Los primeros avances y expectativas en redes sociales sitúan a El Diablo viste a la moda 2 como uno de los estrenos más esperados de abril de 2026, incluso frente a otras producciones internacionales o que generalmente causan gran revuelo, como las cintas de superhéroes.