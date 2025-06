Afores: Pros y contras del retiro parcial por desempleo o matrimonio

Los retiros parciales de tu Afore son la disposición de una parte de los recursos que se encuentran en tu cuenta individual y puedes solicitarlos por dos motivos: en caso de desempleo o por matrimonio.

El acceder a estos recursos puede ayudarte a salir de un bache económico o imprevisto pero también conlleva consecuencias importantes para tu ahorro a largo plazo. Ante lo anterior te explicamos los pros y contras de solicitarlos:

Retiro parcial por desempleo

Pros:

Apoyo económico inmediato: Es una opción en caso de quedarte sin trabajo, ayudando a cubrir necesidades básicas mientras encuentras un nuevo empleo.

Fácil acceso: Puedes hacer el trámite en línea o directamente en tu afore, es importante que tengas actualizado tu expediente electrónico.

No es un préstamo: No tienes que devolver el dinero obligatoriamente, ni genera intereses.

Contras:

Disminuye tu ahorro para el retiro: El monto que retires reduce directamente el saldo de tu cuenta y tus semanas cotizadas.

Reducción de semanas cotizadas: Puede afectar tu derecho a una pensión si no recuperas las semanas perdidas.

Límite de uso: Solo puedes hacer este retiro una vez cada 5 años.

Montos limitados: El monto del retiro dependerá del tiempo que estuviste cotizando en el IMSS y tu salario base promedio de al menos el último año.

¿A cuánto puedes acceder?

El retiro por desempleo es un derecho que pueden solicitar todos los trabajadores con cuenta de ahorro para el retiro en las Afores tras cumplir al menos 46 días en situación de desempleo y el monto al que se puede acceder depende del salario base de cotización de los últimos años y semanas de cotización.

Cabe señalar, que existen dos modalidades para hacer el retiro, que después de la reforma aprobada el pasado lunes 23 de junio, quedan de la siguiente manera:

1. Si una cuenta individual tiene al menos 3 años de haber sido abierta y tiene un mínimo de 12 bimestres de cotización ante el IMSS, podrá retirar en una exhibición la cantidad equivalente a 30 días de su salario base de cotización promedio de las últimas 52 semanas.

2. Si la cuenta individual tiene 5 años o más de haber sido abierta, podrá retirar la cantidad que resulte menor entre 90 días de su propio salario base de cotización de las últimas 250 semanas, o el 11.5% de todos los recursos acumulados en la cuenta.

Retiro parcial por matrimonio

Pros:

Apoyo para gastos iniciales del matrimonio: Puedes usarlo para ayudar con los gastos del evento o para comenzar una vida en pareja.

No afecta tanto como el retiro por desempleo: No reduce semanas cotizadas, solo disminuye ligeramente el saldo de tu subcuenta.

Trámite sencillo: Puedes solicitarlo en tu afore si cumples con los requisitos: Acta de matrimonio, identificación oficial, estado de cuenta de una institución financiera. Además, es necesario tener tu expediente electrónico y biométrico actualizado.

Contras:

Monto muy bajo: Solo puedes retirar 30 días de salario mínimo vigente en la CDMX, es decir, poco más de 8,000 pesos.

Solo una vez en la vida: Es un beneficio único, solo puedes usarlo una vez.

Requisitos estrictos: Debes tener al menos 150 semanas cotizadas y estar registrado como asegurado en el IMSS en el momento del matrimonio.

¿Puedo reponer lo retirado?

Sí. En el caso del retiro por desempleo, puedes reintegrar el monto retirado voluntariamente para recuperar semanas cotizadas, sin pagar intereses e incluso en varias exhibiciones. En el retiro por matrimonio, no es necesario reintegrar nada, ya que no afecta tus semanas, pero el saldo retirado ya no se repone automáticamente.