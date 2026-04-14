Xi traslada a Emiratos una propuesta de cuatro puntos para restaurar la paz en el Golfo

El presidente de China, Xi Jinping, ha traslado este martes a su homólogo de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed al Nahyan, una propuesta de cuatro puntos con la vista puesta en restaurar la paz y la estabilidad en el golfo Pérsico, en un momento en el que sigue la tensión sobre el estrecho de Ormuz con el bloqueo impuesto por Estados Unidos después de que la primera ronda de negociaciones con Irán en Islamabad no lograra cerrar un acuerdo para el cese de la guerra.

En el marco de la visita del mandatario emiratí a Pekín, el presidente chino ha extendido una iniciativa para alimentar el proceso diplomático en torno a la crisis en Oriente Próximo y el Golfo provocada por la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Según informa Xinhua, la propuesta expone una serie de principios a seguir para retomar la paz y la estabilidad en la zona, incluyendo que las partes se adhieran al principio de coexistencia pacífica, al respeto a la soberanía nacional, al Estado de Derecho internacional y sigan el principio de coordinación para cuestiones de seguridad.

Esta propuesta llega cuando las autoridades de China han rechazado categóricamente el bloqueo del estrecho de Ormuz anunciado por la Administración estadounidense, tras calificar el paso de Donald Trump de "peligroso" e "irresponsable", y ha lamentado que este cierre perimetral "únicamente exacerbará las tensiones" en la región.

En concreto, la iniciativa china recalca que los países de Oriente Próximo y la región del Golfo son "interdependientes y vecinos inseparables". "Deben hacerse esfuerzos para apoyar a estos países a mejorar sus relaciones, y es imprescindible promover la construcción de una arquitectura de seguridad común, integral, cooperativa y sostenible para Oriente Próximo y la región del Golfo", ha indicado.

Pekín recalca que la soberanía es la base para que todos los países "sobrevivan y prosperen" por lo que pide que no sea vulnerada. "La soberanía, la seguridad y la integridad territorial de los países de Oriente Próximo y la región del Golfo deben ser plenamente respetadas, y la seguridad del personal, las instalaciones y las instituciones de todos los países debe ser protegida de manera efectiva", recoge.

Debe mantenerse el principio del Estado de Derecho internacional sin su "aplicación selectiva", subrayan las autoridades chinas que recalcan que hay que evitar que el mundo "retroceda a la ley de la selva".

Sobre la coordinación en cuestiones de seguridad y desarrollo, China reitera que ambas son mutuamente dependientes por lo que "todas las partes deben trabajar juntas para crear un entorno favorable para el desarrollo de los países de Oriente Próximo y la región del Golfo".

"China está dispuesta a compartir con estos países las oportunidades que ofrece la modernización china para fortalecer la base del desarrollo y la seguridad regional", ha añadido la propuesta del gigante asiático que ya en sus contactos con Pakistán, actor que media entre Irán y Estados Unidos, lanzó su propia iniciativa con varios principios para encuadrar las negociaciones que pongan cese a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.