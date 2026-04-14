China promete "contramedidas" ante amenazas arancelarias de Trump por ayuda militar a Irán

China advirtió este martes que tomará "contramedidas" si el presidente estadounidense Donald Trump impone nuevos aranceles, como amenazó con hacer si Pekín proporciona ayuda militar a Irán en la guerra en Oriente Medio.

Trump, que tiene previsto reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, el próximo mes en Pekín, afirmó el domingo que impondría un arancel del 50% a los bienes importados chinos si Pekín asiste militarmente a Teherán.

Esas declaraciones coincidieron con una información difundida por la cadena estadounidense CNN según la cual los servicios de inteligencia de Washington afirmaron que Pekín tiene previsto entregar nuevos sistemas de defensa aérea a Irán en las próximas semanas, citando a tres fuentes.

El pasado fin de semana, el diario The New York Times citó a funcionarios estadounidenses que apuntaron que los servicios de inteligencia de su país sugirieron que Pekín ya habría enviado a Teherán un cargamento de misiles.

El portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, señaló en rueda de prensa que esa información es "totalmente inventada".

"Si Estados Unidos insiste en usar esto como excusa para imponer más aranceles a China, China indudablemente tomará contramedidas firmes", declaró Guo.

China es un socio económico clave de Irán al ser su principal comprador de petróleo.

Sin embargo, no tienen ningún pacto militar formal y muchos analistas afirman que Pekín ve esa relación como algo meramente transaccional.

China también guarda fuertes lazos con países del Golfo y ha criticado los ataques de Teherán contra ellos en el marco de la actual guerra.