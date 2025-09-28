Visa H-1B 2025: qué es, requisitos y cambios recientes que debes conocer

La visa H-1B, tradicional pilar de los programas de inmigración laboral especializada en Estados Unidos, atraviesa uno de sus momentos de transformación más significativos en décadas. Con una nueva orden presidencial firmada en septiembre, los aspirantes y empleadores enfrentan reglas más estrictas y costos inéditos que podrían redefinir el acceso de profesionales extranjeros al mercado laboral estadounidense.

Visa H-1B y su aplicación

La visa H-1B es una categoría de no inmigrante que autoriza a los empleadores estadounidenses contratar trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas; usualmente son aquellas que requieren por lo menos de una licenciatura o su equivalente.

Los empleadores presentan las peticiones ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), pero hay un cupo anual para estas solicitudes, así que, en caso de que se supere, se recurre al sistema de lotería.

En años recientes, el USCIS adoptó un sistema “centrado en el beneficiario”, por lo que cada trabajador se registra sólo una vez, lo que minimiza que el proceso sea manipulado negativamente o duplicado.

Además, sólo hay 65,000 visados nuevos cada año fiscal, con 20,000 plazas adicionales para quienes poseen una maestría u otro grado avanzado otorgado por instituciones estadounidenses.

Requisitos previos

Aunque puede haber variaciones dependiendo del caso y el hecho de que se requiere al menos educación universitaria, los requisitos típicos incluyen:

Que exista una “certificación de condición laboral” (Labor Condition Application, LCA) aprobada por el Departamento de Trabajo (que certifica condiciones de salario y laborales).

Que el empleador asuma las tarifas y responsabilidades del trámite.

Que los beneficios del trabajador no perjudiquen las condiciones de trabajadores estadounidenses equivalentes.

Inicialmente se concede por un período de hasta tres años, renovable por otros tres (con un máximo seis años), pero hay escenarios de extensión más allá si se comenzaron trámites de residencia permanente.

¿Cuáles fueron los cambios?

El 19 de septiembre de 2025, el presidente Donald Trump firmó la proclamación Restriction on Entry of Certain Nonimmigrant Workers que introduce una tarifa única obligatoria de US$100,000 para cualquier nueva petición de visa H-1B que presenten después de las 12:01 a.m. hora del Este (EST) del 21 de septiembre de este año.

El cargo adicional se aplica sólo para solicitudes nuevas, no para renovaciones ni para visados H-1B que están vigentes. En el aviso oficial (FAQ) del USCIS se señala expresamente que la medida:

No aplica a peticiones presentadas antes de la fecha límite (21 de septiembre).

No afecta las renovaciones ni a quienes ya poseen una visa H-1B válida.

No impide que los titulares actuales salgan o regresen a EU bajo condiciones normales.

La tarifa es de carácter “único” para la solicitud inicial, pero la proclamación establece que habrá mayor escrutinio en el sistema de lotería, además de que propone reformas futuras para priorizar a quienes tengan sueldos más altos o habilidades más especializadas.

Reaccionan a las nuevas medidas

Todo ello causó que empresas de tecnología, despachos de inmigración y expertos advirtieran sobre un efecto “letal” para la contratación de talento extranjero, mientras que los costos se multiplican para las compañías que han patrocinado este tipo de visas.

Sin embargo, el gobierno estadounidense justifica la tarifa como un mecanismo para disuadir abusos del programa y para “proteger a los trabajadores estadounidenses”, al tiempo que impulsa una migración más selectiva y basada en salarios elevados.

Pero las empresas pequeñas podrían despreciar patrocinios, algunos proyectos técnicos se retrasarían, y el ecosistema de innovación extranjero-estadounidense podría reconfigurarse hacia otros países; ante ello, en California estudian acciones legales que permitan impugnar la tarifa por posible arbitrariedad.