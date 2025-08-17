Trump transfiere a Zelenski la responsabilidad de concluir la guerra

Washington. Poco a poco el presidente Donald Trump va dando a conocer detalles de su cumbre celebrada el viernes pasado en Alaska con el presidente ruso Vladimir Putin.

El mismo viernes tuvo tres encuentros con Fox News para revelarle un cambio de estrategia: no habrá un cese el fuego como él quería; de existir un punto de inflexión en la guerra entre Rusia y Ucrania, sería un acuerdo de paz. El fin de las hostilidades.

"Un simple acuerdo de alto el fuego (...) a menudo no se sostiene", escribió Trump en Truth Social el sábado.

En la noche de ayer, Trump afirmó que el líder ucraniano, Volodimir Zelenski, puede poner fin a la guerra con Rusia "casi de inmediato", pero descartó recuperar la ocupada Crimea o que Ucrania se una a la OTAN. Es decir, Trump reveló dos líneas rojas que impone Putin para que inicie una negociación.

"El presidente Zelenski de Ucrania puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si así lo quiere, o puede seguir combatiendo", publicó Trump en su plataforma, en vísperas de una reunión en Washington con el mandatario ucraniano y líderes europeos.

Al mismo tiempo, su impotencia por el mal resultado del viernes, la revela al buscar culpable del conflicto: Barack Obama.

"No se puede recuperar lo que (Barack) Obama cedió en Crimea (¡hace 12 años, sin disparar un solo tiro!), y UCRANIA NO PUEDE ENTRAR EN LA OTAN. ¡Hay cosas que nunca cambian!", añadió.

Sus palabras llevan un aliento de desencanto: difícilmente ganaría el premio Nobel de la Paz, uno de los incentivos protagónicos en su mediación.

Ayer 17 de agosto, mismo, hizo un RT a un mensaje de su amigo Roger Stone quien escribió en Truth Social: “El presidente Donald Trump ha conseguido la paz entre India y Pakistán; Israel e Irán (con un bombardeo); Serbia y Kosovo (intervino para que no escalara el conflicto); Congo y Ruanda; Tailandia y Camboya; Armenia y Azerbaiyán; Arabia Saudita, Siria, Líbano (Acuerdos Abraham). Y ahora los medios atacan a Trump porque no ha conseguido todavía la paz entre Ucrania y Rusia”.

Por supuesto que habría que hacer matices en lo escrito por Stone.

El de ayer fue un domingo que parecía ser un lunes para el presidente Trump. Durante la jornada defendió la cumbre con Putin.

"¡Grandes avances con Rusia! ¡Estén atentos!", escribió el mandatario republicano en su cuenta de Truth Social.

Sobre el papel, la cumbre culminó sin anuncios concretos para poner fin a la guerra en Ucrania, desencadenada por la invasión rusa en febrero de 2022.

Por su parte, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, advirtió que Estados Unidos podría imponer "nuevas sanciones" a Rusia si las negociaciones sobre un plan de paz fracasan.

"Si no logramos llegar a un acuerdo en algún momento, habrá consecuencias", declaró en la cadena NBC. "No solo las consecuencias de que la guerra continúe, sino también las consecuencias de que se mantengan todas las sanciones y, potencialmente, que también haya nuevas sanciones".

Tras la cumbre de Alaska, Trump abandonó su propuesta de un alto el fuego inmediato, pero Rubio dijo que esto "no está descartado", aunque para Estados Unidos el "objetivo final es el fin de esta guerra".

Elogio de Zelenski

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, calificó ayer de "histórica" la decisión de Estados Unidos de ofrecer a Ucrania garantías de seguridad para poner fin a la guerra con Rusia.

"Las garantías de seguridad, fruto de nuestros esfuerzos conjuntos, deben ser verdaderamente prácticas, brindar protección en tierra, aire y mar, y desarrollarse con la participación de Europa", puntualizó Zelenski tras una videoconferencia de la llamada "coalición de voluntarios", que reúne a los aliados de Kiev.

También comentó que no ve ningún indicio de que Rusia esté dispuesta a celebrar una cumbre tripartita entre él, Trump y Putin.

Previo a los detalles que ayer reveló Trump sobre la cumbre con Putin, el sábado, trascendió que el estadounidense apoya el plan de Putin.

Una fuente conocedora del caso, que pidió el anonimato, comentó que el presidente Putin "de facto pide que Ucrania abandone Donbás", un área consistente en las regiones de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania.

"Trump se inclina a apoyar eso", dijo la fuente.

El presidente estadounidense habló el sábado con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski y dirigentes europeos sobre sus conversaciones con Putin el viernes.

"El presidente ucraniano rechazó dejar Donbás", señaló la fuente.

El New York Times también citó a dos funcionarios europeos quienes afirmaron que Trump apoya el plan "de cesar la guerra en Ucrania cediendo territorios no conquistados a los invasores rusos, en lugar de intentar un alto al fuego".