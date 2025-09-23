Trump dice al reunirse con Milei que no cree que Argentina necesite "un rescate"

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este martes que no cree que Argentina necesite "un rescate", al reunirse con su homólogo Javier Milei, quien "está haciendo un trabajo fantástico".

"Les vamos a ayudar pero no creo que necesiten un rescate. Está haciendo un trabajo fantástico", declaró Trump al recibir a Milei ante periodistas, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Argentina afronta turbulencias financieras, en medio de una delicada situación política para Milei, tras reveses electorales y políticos, en el Congreso.

Estados Unidos podría anunciar en breve algún tipo de ayuda, después de que el Departamento del Tesoro indicara el lunes que está dispuesto a "hacer lo necesario". Argentina es un aliado "sistemáticamente importante", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessen.

La ayuda podría venir en forma de una línea de intercambio de moneda, compras directas de divisas y adquisiciones de deuda gubernamental, precisó. "Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y cuenta con mi respaldo completo y total para su reelección como presidente", añadió Trump en su red social Truth Social.