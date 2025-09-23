EU da espaldarazo financiero a Argentina

En medio de los rumores sobre un posible préstamo que Estados Unidos le otorgaría al gobierno argentino de Javier Milei, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, confirmó que podrían apoyar a Argentina a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés).

"Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el @USTreasury está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina", señaló en una publicación que realizó en su cuenta de X.

Incluso, el funcionario estadounidense remarcó: "Estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro. Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias y Argentina volverá a ser grande".

Con especial énfasis al viaje que hizo a Buenos Aires a mediados de abril, Bessent dejó en claro que Estados Unidos mantiene su confianza "en que el apoyo del Presidente @JMilei a la disciplina fiscal y a las reformas pro crecimiento son necesarias para romper la larga historia de declive de Argentina".

Vale resaltar que Milei mantendrá este martes una reunión bilateral con Trump. Según confirmaron fuentes gubernamentales, el encuentro tendrá lugar en Nueva York y servirá para "seguir profundizando los lazos estratégicos". En ese sentido, el secretario del Tesoro de EE.UU. ratificó que también estará presente en el encuentro. "Los detalles estarán disponibles poco después de esta reunión", afirmó sobre el final del posteo.

Reacciones de Milei, Caputo y FMI

"Enorme agradecimiento a @SecScottBessent y al Presidente @realDonaldTrump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo", expresó el Presidente minutos después de la publicación que realizó el secretario del Tesoro norteamericano.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, también mostró su agradecimiento ante el apoyo económico que otorgaría la administración de Donald Trump. "Gracias Secretario Scott Bessent por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente", escribió. Mientras que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, destacó: "Acogemos con satisfacción la declaración de apoyo de Scott Bessent a Argentina. Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino".

México y Brasil, las referencias

El probable apoyo financiero volvió a poner en primer plano un instrumento poco conocido pero muy poderoso: el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés).

Este fondo, creado por la Gold Reserve Act de 1934, se compone de dólares, monedas extranjeras y Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI, y puede usarse para intervenir en mercados cambiarios o prestar recursos a gobiernos extranjeros, siempre bajo autorización del secretario del Tesoro, según explica el propio Departamento del Tesoro de EE.UU.

El anuncio encendió la alarma en la oposición y en economistas críticos, quienes se preguntan qué exigirá Donald Trump a cambio. "Argentina usó ese fondo 9 veces entre 1959 y 1995. Siempre se devolvió con garantías reales. No es un chiste lo que puede venir a colación", dijo esta mañana el economista y ex viceministro de Economía, Emanuel Alvarez Agís.

No se trata solo de tasas de interés o ajustes fiscales: la historia muestra que este tipo de programas suelen implicar garantías concretas sobre activos estratégicos.

En este contexto, muchos -entre ellos el propio Alvarez Agís- recordaron el antecedente de México en 1995, cuando el efecto Tequila llevó a una crisis de deuda y de reservas sin precedentes. Entonces, el gobierno de Bill Clinton decidió acudir al ESF para armar un paquete de salvataje por 20,000 millones de dólares.

El rescate mexicano se estructuró con garantías muy precisas. Según un informe del Brookings Institution, el Tesoro exigió que México afectara a colateral "los ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo administradas por Pemex". La lógica era sencilla: si México incumplía los pagos, Estados Unidos se cobraba directamente de las ventas de crudo al exterior.

El acuerdo incluyó la cesión de parte de las cuentas de Pemex en Nueva York como garantía. Según los registros del Congreso de Estados Unidos citados en el mismo memorando legal, se estableció que el Tesoro tendría prioridad sobre cualquier otro acreedor en el cobro de esos ingresos.

Brasil, junto con México y Argentina, figuró entre los principales receptores de préstamos del ESF entre 1980 y 1994, con un total de 2.100 millones de dólares en desembolsos durante esa etapa.

Hoy, con el fantasma de Pemex como referencia, el debate vuelve a girar en torno a qué estaría dispuesto a ofrecer el gobierno argentino para sostener su esquema cambiario. La historia de 1995 muestra que, cuando el Tesoro de Estados Unidos abre la billetera, no lo hace sin garantías.