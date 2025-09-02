Trump desmiente rumores sobre su salud y asegura estar “activo y trabajando”

El presidente Donald Trump dijo el martes que los reportes en redes sociales de que tiene problemas de salud son falsos, diciendo que estuvo ocupado durante el fin de semana del Día del Trabajo dando entrevistas y visitando su club de golf en Virginia.

"Estuve muy activo durante el fin de semana", dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval. Preguntado sobre si estaba al tanto de las informaciones, las calificó de "falsas".

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en julio que Trump estaba experimentando hinchazón en la parte inferior de sus piernas y moretones en su mano derecha después de que unas fotos lo mostraron con los tobillos hinchados y maquillaje cubriendo parte de su mano.

Su médico, Sean Barbabella, dijo en una carta divulgada por la Casa Blanca que las pruebas confirmaron que el problema de las piernas se debía a una "insuficiencia venosa crónica", una enfermedad benigna y común, especialmente en personas mayores de 70 años.

El médico dijo que el hematoma en la mano de Trump era consistente con una irritación menor de los tejidos blandos debido al frecuente apretón de manos y al uso de aspirina, que Trump toma como parte de un "régimen estándar de prevención cardiovascular".

Desde entonces, la Casa Blanca ha restado importancia a las preocupaciones sobre la salud de Trump, diciendo que se está tomando con calma el problema de sus piernas, sin detallar cómo se está tratando. Trump, de 79 años, se convirtió en enero en la persona de más edad en asumir la presidencia de Estados Unidos.