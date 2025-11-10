Trump amenaza a la BBC con demanda de 1,000 millones de dólares por edición de un discurso

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó a la BBC con una demanda por 1,000 millones de dólares por un montaje que considera engañoso de un discurso suyo del día del asalto al Capitolio en Washington en 2021, según una carta obtenida por la AFP.

En la misiva, el equipo legal de Trump da al grupo de medios públicos británico hasta el viernes a las 17:00 horas (tiempo de Washington) para retirar el cuestionado documental y disculparse.

Si no lo hace, "el presidente Trump no tendrá más opción que hacer valer sus derechos (...), incluida la presentación de una acción legal por no menos de USD 1,000,000,000 (mil millones de dólares) en daños", se lee en el documento.

"La BBC está advertida. POR FAVOR, ACTÚE EN CONSECUENCIA", indica.

La BBC dijo el lunes que "revisará" la carta.

El caso, revelado el martes por el periódico conservador The Daily Telegraph, se refiere a un documental del programa insignia de la BBC, Panorama, emitido en octubre de 2024, una semana antes de las elecciones presidenciales estadounidenses.

Según Trump y sus asesores, los realizadores de este documental editaron declaraciones pronunciadas en diferentes momentos de un discurso del 6 de enero de 2021, día del asalto al Capitolio en Washington, de que el republicano parece incitar a sus partidarios a dirigirse a la sede del Congreso para "luchar como demonios".

Ese día, los seguidores de Trump se amotinaron en el Capitolio en un intento de anular la certificación de su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 frente al demócrata Joe Biden.

La misiva señala que el montaje de la BBC daba una impresión "falsa, difamatoria, maliciosa, denigrante e incendiaria" de lo que el mandatario dijo en su discurso frente a la Casa Blanca.

"La BBC ha causado un daño inmenso a la situación financiera y a la reputación del presidente Trump", concluyen los abogados del mandatario.

Tras varios días de polémica, el director general de la BBC, Tim Davie, y la directora del canal de noticias del grupo BBC News, Deborah Turness, dimitieron el domingo.

Además, la Corporación Británica de Radiodifusión (BBC) presentó disculpas por haber cometido un "error de juicio".

"La BBC difamó al presidente Trump al editar intencionada y engañosamente su documental con el fin de intentar interferir en las elecciones presidenciales", dijo un portavoz del equipo legal del mandatario en un comunicado a la AFP.

"El presidente Trump continuará responsabilizando a aquellos que trafican con mentiras, engaños y noticias falsas", agregó.

Trump, en abierta guerra contra la prensa, ha multiplicado las amenazas y acciones legales contra medios estadounidenses, algunos de los cuales han aceptado pagarle millones de dólares para que retirara sus demandas.