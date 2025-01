Trump indulta a 1,500 personas acusadas del asalto del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó el lunes a unas 1,500 personas que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021, en un amplio gesto de apoyo a las personas que agredieron a la policía cuando trataban de impedir que los legisladores certificaran su derrota en las elecciones de 2020.

"Esperamos que salgan esta noche, francamente", dijo Trump. "Lo estamos esperando".

Asimismo, dijo que a seis acusados se les acortarán las sentencias.

Las medidas cumplen una promesa de campaña del republicano de ayudar a sus seguidores que fueron acusados y, en muchos casos, encarcelados por delitos cometidos durante los disturbios, un intento fallido de detener la certificación por parte del Congreso de la victoria electoral del demócrata Joe Biden en 2020.

Un abogado de Enrique Tarrio, exlíder del grupo de extrema derecha Proud Boys, dijo que espera que su cliente sea liberado de la prisión federal.

Algunos reclusos federales que cumplen sentencias relacionadas con el 6 de enero podrían ser liberados el mismo lunes, confirmó un portavoz de la Oficina de Prisiones, quien agregó que aún están esperando la acción oficial de Trump.

Miles de personas asaltaron el Capitolio tras un discurso incendiario de Trump, derribando barricadas, luchando contra la policía y obligando a los legisladores y al vicepresidente Mike Pence a huir para salvar la vida mientras se reunían para formalizar el resultado electoral.

Trump argumenta que muchas de las casi 1,600 personas acusadas por los disturbios han sido tratadas de forma injusta por el sistema legal y en declaraciones a sus partidarios en el Capitolio tras jurar el cargo el lunes volvió a llamarles "rehenes".

El abogado de Tarrio, Nayib Hassan, dijo no estar seguro de si su cliente recibirá un indulto completo o una conmutación que acorte su condena. Su madre también publicó en la red social X que Tarrio será liberado.

Tarrio cumple una condena de 22 años por conspiración sediciosa, la más larga de todas las que se le imputan por los disturbios. Fue declarado culpable de conspirar para oponerse violentamente al traspaso de poder tras las elecciones de 2020.

Un abogado del coacusado de Tarrio, Joe Biggs, dijo que un intermediario también le comunicó que representado está siendo procesado para su puesta en libertad. Biggs, que ocupó un alto cargo en los Proud Boys, también fue declarado culpable de conspiración sediciosa y condenado a 17 años de prisión.

En un discurso ante sus partidarios en el Capital One Arena de Washington, Trump no especificó a cuántas personas pensaba indultar. No obstante, los preparativos para Tarrio y Biggs sugieren que los acusados de los delitos más graves podrían estar entre los que reciban clemencia.

"Vamos a liberar a nuestros grandes rehenes que no hicieron —en su mayoría— no hicieron nada malo", dijo Trump. Con frecuencia se ha referido a los acusados de los disturbios del Capitolio como "rehenes", a pesar de que han sido sometidos al proceso penal normal y muchos han admitido o han sido declarados culpables de delitos penales.

