Trump afirma que Estados Unidos está considerando "poner fin" a la guerra con Irán

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos estaba considerando "reducir" su operación militar contra Irán, mientras Irán e Israel intercambiaban ataques el sábado y se reportaba que la planta de enriquecimiento nuclear de Natanz había sido atacada.

En una publicación en las redes sociales, Trump afirmó que Estados Unidos estaba a punto de alcanzar sus objetivos, pero insistió en que otros países deberían asumir el liderazgo en la vigilancia de la vital ruta marítima del estrecho de Ormuz, cuyo cierre inminente amenaza con provocar una crisis energética mundial.

Trump y su administración han enviado mensajes contradictorios sobre los objetivos de Estados Unidos a lo largo de la guerra, que ya entra en su cuarta semana, lo que ha dejado a los aliados tradicionales de Estados Unidos en apuros a la hora de responder.

En menos de 24 horas, Trump sugirió que la guerra podría llegar a su fin a medida que se eliminaba la amenaza iraní, mientras que, al mismo tiempo, marines estadounidenses y lanchas de desembarco pesadas se dirigían a la región en una misión cuyos objetivos no quedaron claros de inmediato.

"Estamos muy cerca de alcanzar nuestros objetivos, por lo que estamos considerando reducir nuestros grandes esfuerzos militares en Oriente Medio con respecto al régimen terrorista de Irán", dijo Trump en Truth Social.

"El estrecho de Ormuz tendrá que ser vigilado y controlado, según sea necesario, por otras naciones que lo utilicen —¡Estados Unidos no lo hace!", añadió. "Si se nos pide, ayudaremos a estos países en sus esfuerzos en Ormuz, pero no debería ser necesario una vez que se haya erradicado la amenaza de Irán".

Irán informa de ataque contra planta de Natanz

Más de 2,000 personas han perdido la vida en Irán desde que Estados Unidos e Israel lanzaran su ataque el 28 de febrero, mientras que los estadounidenses parecen cada vez más preocupados ante los indicios de que la guerra podría extenderse aún más.

Se han atacado infraestructuras energéticas vitales en Irán y en los Estados vecinos del Golfo, lo que ha provocado un aumento del 50% en los precios del petróleo y amenaza con provocar una crisis económica mundial.

Trump también había acusado a los aliados de la OTAN, a quienes no se ha consultado sobre la guerra, de cobardía por su renuencia a ayudar a reabrir Ormuz.

Mientras continuaban los combates, los medios iraníes informaron que las fuerzas estadounidenses e israelíes habían atacado el complejo de enriquecimiento de Shahid Ahmadi-Roshan Natanz el sábado por la mañana. Los expertos técnicos determinaron que no se habían producido fugas radiactivas y que los residentes cercanos no corrían peligro. Israel afirmó que no tenía conocimiento de dicho ataque.

En X, el Organismo Internacional de Energía Atómica informó que Irán había reportado que la planta de enriquecimiento nuclear de Natanz fue atacada el sábado.

Israel también atacó Beirut, afirmando que su objetivo era Hezbolá, al tiempo que intensifica los ataques aéreos contra la milicia libanesa respaldada por Irán, en el episodio más mortífero de la guerra contra Irán desde que Hezbolá disparara contra Israel en apoyo de Teherán el 2 de marzo.

Israel afirmó que los ataques del sábado contra Irán incluyeron Teherán, Karaj, al oeste de la capital, y la ciudad central de Isfahán. Tres miembros de una familia murieron en un ataque contra un edificio residencial en la ciudad de Ramsar, según informaron los medios iraníes citando a un gobernador local.

Antes de sus ataques contra el Líbano, el ejército israelí afirmó que había emitido avisos de evacuación para siete barrios de los suburbios del sur de Beirut. Cuatro militantes de Hezbolá murieron en el sur del Líbano, uno en un enfrentamiento terrestre y tres por fuego de tanques, según informó.

Más de 1,000 personas han perdido la vida en el Líbano y más de un millón han sido desplazadas a causa de los ataques israelíes.

Las sirenas antiaéreas en Israel alertaron de la llegada de misiles desde primera hora de la mañana, lo que llevó a millones de personas a los refugios mientras resonaban en lo alto las explosiones de los misiles interceptados. No hubo informes inmediatos de víctimas.

El ejército israelí informó de que equipos de búsqueda y rescate se dirigían a los lugares de impacto en el centro de Israel.

Irán lanzó dos misiles balísticos contra la base militar estadounidense-británica de Diego García, en el océano Índico, pero no alcanzaron la base, según informó el Wall Street Journal.

Alza de gas en Europa

Los precios del gas natural en Europa se dispararon hasta un 35% esta semana, después de que Irán e Israel atacaran algunas de las infraestructuras de gas más importantes de la región.

La Unión Europea instó a los miembros a rebajar los objetivos de almacenamiento de gas y a comenzar a reponer las reservas gradualmente para frenar la demanda, según informó el sábado el Financial Times.

El estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado, ha quedado prácticamente cerrado a la mayor parte del tráfico marítimo.

Los principales aliados de Estados Unidos de Europa, así como Japón y Canadá, se han comprometido a sumarse a los "esfuerzos adecuados" para garantizar el paso seguro por el estrecho, pero Alemania y Francia han dejado claro que primero deben cesar los combates.

El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, declaró a la agencia de noticias Kyodo que Irán estaba dispuesto a permitir el paso de buques relacionados con Japón por la estrecha vía navegable. Japón recibe alrededor del 90% de sus envíos de petróleo a través del estrecho.

La Casa Blanca, en un esfuerzo por aumentar el suministro y reducir los precios, anunció que suspendería las sanciones sobre el petróleo iraní durante 30 días para permitir la venta de 140 millones de barriles en petroleros. La Administración ya había suavizado anteriormente las sanciones sobre una cantidad similar de petróleo ruso.

Mientras los musulmanes celebraban el viernes el Eid al-Fitr, que pone fin al mes de ayuno del Ramadán, y los iraníes conmemoraban el Nowruz, el año nuevo persa, el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, emitió un mensaje de desafío.

Jamenei —que no acudió a las oraciones del Eid y no ha sido visto en público desde el ataque israelí inicial que acabó con la vida de su padre y predecesor, el ayatolá Alí Jamenei— afirmó en su comunicado que los iraníes habían respondido con unidad y resistencia y habían "asestado un golpe desorientador al enemigo".

El presidente ruso, Vladímir Putin, también envió felicitaciones por el Nowruz a los líderes iraníes, aprovechando la ocasión para afirmar que Moscú seguía siendo un amigo leal y un socio fiable.

Sin embargo, el alcance del apoyo de Moscú a Irán es objeto de controversia. Algunas fuentes iraníes afirman que han recibido poca ayuda real de Moscú en la mayor crisis que ha atravesado Irán desde que el sha, respaldado por Estados Unidos, fuera derrocado en la Revolución Islámica de 1979.