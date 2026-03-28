Suspenden construcción de megacárcel para pandilleros en Guatemala

La justicia de Guatemala suspendió provisionalmente este sábado la construcción de una cárcel de máxima seguridad con capacidad para 2.000 reos de alta peligrosidad, principalmente pandilleros.

Una sala de apelaciones tomó la decisión un día después que el presidente Bernardo Arévalo puso la primera piedra del penal "El Triunfo", que se levantará en una finca incautada al narco en Izabal, 290 km al noreste de la capital, sobre el Caribe.

La justicia acogió un recurso presentado por cuatro guatemaltecos que alegan que la obra puede provocar inundaciones en la zona y obligar el traslado de emergencia de reos, lo que supone un riesgo para la población.

La cárcel de unos 130 millones de dólares, y que estaría lista en un año, es una de las medidas del gobierno contra las pandillas que en los últimos meses lanzaron ataques que dejaron 11 policía muertos e hicieron motines en varias cárceles.

El gobierno de Arévalo niega que la prisión sea una réplica del Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador, donde hay miles de detenidos en la lucha antipandillas que lanzó el mandatario Nayib Bukele.

El presidente salvadoreño impuso hace cuatro años un régimen de excepción bajo el que han sido detenidas 91.000 personas sin orden judicial, lo que según oenegés humanitarias derivó en graves violaciones de derechos humanos.