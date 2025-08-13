Supremo Tribunal de Brasil elige nuevo presidente para el periodo 2025-2027

El Supremo Tribunal Federal de Brasil eligió a Edson Fachin para un mandato de dos años como presidente de la máxima corte a partir de fines de septiembre próximo, mientras que Alexandre de Moraes, que recientemente ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos, fue designado como su suplente.

El mandato de Fachin coincidirá con las elecciones presidenciales de Brasil del próximo año y las decisiones judiciales clave, que pueden incluir casos contra el ex presidente Jair Bolsonaro, quien actualmente está siendo juzgado por supuestamente conspirar para anular las elecciones de 2022.

Fachin, de 67 años, fue nombrado por la expresidenta Dilma Rousseff en 2015 y ganó prominencia supervisando la investigación de corrupción "Lava Jato", que llevó a la cárcel a importantes figuras políticas.

Moraes, por su parte, supervisa el juicio a Bolsonaro y presidió el máximo tribunal electoral de Brasil cuando prohibió al expresidente derechista ejercer cargos públicos hasta 2030 por su conducta durante las elecciones de 2022.

A principios de este mes, Estados Unidos impuso sanciones a Moraes, acusando al juez de autorizar detenciones preventivas arbitrarias y suprimir la libertad de expresión. Moraes respondió diciendo que el tribunal no se sometería a coacciones extranjeras y que velaría por la Constitución del país.

Fachin obtuvo los votos de sus 10 colegas y sustituirá al presidente Luis Roberto Barroso. La elección sigue criterios de antigüedad: cada dos años se elige como presidente al magistrado más antiguo del Tribunal que aún no lo haya sido.

"Considero una suerte para el país contar, en el escenario actual, con alguien de la calidad moral e intelectual de Vuestra Excelencia al frente del tribunal", dijo Barroso a Fachin, según un comunicado del tribunal.

Fachin dio las gracias a sus colegas y dijo que seguirá "esforzándose por fortalecer el pluralismo y el diálogo", añadió el tribunal.

Fachin y Moraes asumirán sus cargos el 29 de septiembre. Moraes ha dicho previamente que el tribunal debe concluir el juicio de Bolsonaro y otros también acusados de intentar un golpe después de las elecciones de 2022 antes de fin de año.