SRE reporta la muerte de otro migrante mexicano bajo custodia del ICE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó la muerte de otro migrante mexicano, quien se encontraba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El deceso habría ocurrido en las instalaciones del Centro Correccional de Winn, ubicado en el condado de Winnfield, Luisiana, detalló el Consulado de Carrera de México en Nueva Orleans.

Sin que hasta el momento se tenga conocimiento sobre la causa de la muerte de la persona, las autoridades mexicanas indicaron que esta sigue bajo investigación.

“La representación consular activó el protocolo establecido y en coordinación con el Consulado General de México en Atlanta contactó con su familia para brindar la asistencia y acompañamiento legal correspondiente. Igualmente, se mantiene comunicación con las autoridades pertinentes para conocer la causa de muerte y circunstancias previas con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos”.

De acuerdo con medios locales, la víctima fue identificada como Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años de edad y quien se encontraba detenido desde principios de enero de este 2026.

Al respecto, la Cancillería mexicana reafirmó su preocupación y su exigencia de acciones inmediatas. Asimismo, en conjunto con la familia y personal jurídico de la dependencia mexicana y sus programas de asesoría legal, se analizarán las acciones a seguir en el caso.

Se incrementa cifra de migrantes mexicanos fallecidos bajo custodia del ICE

La muerte de Alejandro Cabrera Clemente es la segunda en menos de un mes.

Cabe recordar que el 25 de marzo otro imigrante mexicano falleció bajo custodia de las autoridades de inmigración estadounidenses en Los Ángeles.

En lo que va de 2026, la cifra de migrantes mexicanos fallecidos bajo custodia del ICE se elevado a 16 víctimas.

Al respecto, la SRE dejó en claro que “la repetición de defunciones es inaceptable y refleja deficiencias graves en los centros de detención migratoria de ICE, incompatibles con estándares de derechos humanos, y protección de la vida de las personas”.

En este tenor, precisó que se instruyó a la red consular a redoblar esfuerzos y realizar diariamente visitas a los centros de detención de ICE.

De igual manera, la SRE reiteró a la comunidad mexicana que pueden contactar al consulado de su jurisdicción o a la Línea de Apoyo Consular Mexicana (520.623.7874) en caso de detención o de requerir asistencia consular.

El Gobierno de México reafirmó a través de un comunicado su compromiso de utilizar todas las vías legales y diplomáticas disponibles para esta situación, al tiempo que reiteró que vela por la protección y la dignidad de todas las personas mexicanas en el exterior, sin importar su situación migratoria.