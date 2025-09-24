SRE confirma que un connacional resultó herido en tiroteo en centro de detención del ICE en Dallas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que un ciudadano mexicano resultó gravemente herido durante un tiroteo ocurrido en las instalaciones de un centro de detención de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, Texas, donde tres personas fueron alcanzadas por las balas y una de ellas perdió la vida.

De acuerdo con reportes preliminares, el atacante abrió fuego dentro del complejo y posteriormente atentó contra su propia vida antes de ser detenido. Las autoridades locales investigan los motivos del ataque y mantienen bajo resguardo la zona.

El Consulado General de México en Dallas confirmó que el connacional herido recibe atención médica en un hospital de la ciudad y que ya se estableció contacto con sus familiares para ofrecerles acompañamiento y asesoría legal. Asimismo, solicitó a las autoridades estadounidenses autorización para visitar al paciente.

Por su parte, la Jefatura de la Unidad para América del Norte de la cancillería transmitió por canales diplomáticos la preocupación del gobierno mexicano, al tiempo que pidió esclarecer los hechos y garantizar el acceso irrestricto a la persona afectada.

El episodio ocurre en un contexto de creciente tensión en torno a los centros de detención de migrantes en Estados Unidos, que han sido objeto de críticas por las condiciones de hacinamiento y denuncias de abuso. En Texas, uno de los estados con mayor número de arrestos de indocumentados, la violencia armada se suma a un debate político en el que la migración sigue siendo un tema central.

La SRE reiteró que, a través de su red consular en Estados Unidos, mantendrá la defensa y protección de los derechos de los mexicanos en el exterior.