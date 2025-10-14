El Senado ratifica a Roberto Velasco como subsecretario para América del Norte de la SRE

El Pleno del Senado de la República ratificó este martes a Roberto Velasco Álvarez como subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)

El nombramiento propuesto la semana pasada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue avalado con 89 votos a favor.

Tras la votación, Velasco Álvarez acudió al Pleno de la Cámara alta para rendir protesta del cargo en la dependencia que encabeza el canciller Juan Ramón de la Fuente.

"Asumo con un gran sentido de responsabilidad este encargo y refrendo mi compromiso total por trabajar con todos los sectores de la sociedad, especialmente, con el Senado para asegurar una política exterior que tenga como objetivo esencial el bienestar de México", dijo el funcionario a través de su cuenta de la red social X.

Antes de su ratificación, Roberto Velasco compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores, donde destacó que se mantendrá un diálogo continuo con el gobierno de Estados Unidos, guiado por el principio de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

El funcionario dijo también que se dará seguimiento al Plan de Acción México-Canadá y destacó que con dicho país se tiene una asociación estratégica integral orientada a construir una región más próspera, segura, inclusiva y sostenible.

Velasco Álvarez dijo ante legisladores "que se trabajará para reafirmar el compromiso de México con el fortalecimiento del comercio regional y con políticas que aseguren que el crecimiento económico se traduzca en bienestar social, para seguir haciendo de América del Norte una de las regiones más dinámicas y competitivas del mundo", detalló la SRE en un comunicado.