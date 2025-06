León XIV y la tradición promercado de la Iglesia

WASHINGTON, DC – ¡Habemus papam! (“¡Tenemos Papa!”). Los cristianos de todo el mundo se alegraron cuando el papa León XIV fue elegido para ser el sucesor número 266 de San Pedro. Como católico romano, tengo muchas esperanzas depositadas en el nuevo papa, entre ellas que apoye firmemente el libre mercado.

La elección de su nombre es alentadora. León XIII fue el autor de la encíclica de 1891 Rerum novarum (“De las cosas nuevas”), un texto fundacional de la enseñanza de la Iglesia sobre economía que se escribió en respuesta al auge del socialismo, que a su vez fue una reacción a la Revolución Industrial. En ella, León XIII rechazaba claramente el socialismo, al tiempo que ofrecía un cuidadoso respaldo a la economía de mercado, incluida una firme defensa de la importancia de la propiedad privada.

En el centenario de Rerum novarum, el papa Juan Pablo II publicó la gran encíclica Centesimus annus (“El año centenario”), reafirmando el énfasis de León XIII en la importancia de la propiedad privada. Pero no se detuvo ahí. “En nuestro tiempo”, escribió Juan Pablo II, “la posesión del saber hacer, de la tecnología y de la habilidad” no es menos importante que la posesión de la tierra. En un elogio de “la iniciativa y la capacidad empresarial”, Juan Pablo pensaba que las personas en una economía de mercado son capaces de “descubrir el potencial productivo de la tierra y las muchas maneras diferentes en que pueden satisfacerse las necesidades humanas”. Reconoció explícitamente el papel legítimo de los beneficios, escribiendo que indican “que los factores productivos se han empleado adecuadamente, y que las correspondientes necesidades humanas han sido debidamente satisfechas”.

El difunto papa Francisco, por el contrario, hizo hincapié en los aspectos negativos de los mercados. Por ejemplo, en Evangelii gaudium (“La alegría del Evangelio”), cuestionó: “¿Cómo puede ser que no sea noticia que un anciano sin techo muera de frío, pero sí lo sea que la Bolsa pierda dos puntos?”. Y criticó a quienes “siguen defendiendo las teorías del goteo que suponen que el crecimiento económico, alentado por un mercado libre, logrará inevitablemente una mayor justicia e inclusión en el mundo”. Según Francisco, eran ingenuos y culpables de participar en una “economía de exclusión” que viola el mandamiento contra el asesinato.

Por supuesto, la riqueza y profundidad de las enseñanzas de estos papas no pueden resumirse en unos pocos párrafos. León XIII y Juan Pablo II también criticaron aspectos del mercado y trataron de limitar sus excesos, incluso a través de lo que yo describiría como una fuerte intervención estatal. Y Francisco mostró ocasionalmente aprecio por algunas de las cualidades ventajosas del mercado.

Aun así, espero que el recién elegido León XIV opte por la continuidad con el énfasis de sus predecesores anteriores a Francisco. De hacerlo, mostraría fidelidad a la enseñanza económica tradicional de la Iglesia desde los albores de la economía moderna. También mostraría una comprensión del historial empírico y de las virtudes morales de la economía de mercado.

Los papas desde León XIII, incluido Francisco, han hecho hincapié en el mandato católico de dar prioridad a las necesidades y al bienestar de los pobres, marginados e impotentes; y en sus propios comentarios introductorios al mundo, León XIV proclamó su deseo de que la Iglesia siempre intente “estar cerca especialmente de los que sufren”. Importa, entonces, que el sistema de libre empresa sea la herramienta contra la pobreza más eficaz de la historia. En 1970, más de una cuarta parte del mundo vivía con menos de un dólar al día. En 2006, aproximadamente una de cada 20 personas vivía en la pobreza extrema. Este logro notable fue impulsado por la adopción del libre mercado en todo el mundo en desarrollo.

Los mercados libres propician vidas prósperas al fomentar la aspiración, la creatividad y el trabajo con sentido. Con motivo del 90 aniversario de la encíclica Rerum novarum, Juan Pablo II comenzó Laborem exercens (“A través del trabajo”) argumentando que los seres humanos están “llamados al trabajo”, que era “una dimensión fundamental de la existencia humana” incluso antes de la caída y la expulsión del paraíso. Somos “imagen de Dios”, en parte por nuestro mandato bíblico de “someter, dominar la tierra”. Al llevar a cabo este mandato, argumentó Juan Pablo II, cada ser humano “refleja la acción misma del Creador del universo”.

Los mercados libres conceden un gran respeto a las preferencias, los conocimientos y las elecciones de las personas y las familias. El capitalismo fomenta una amplia gama de virtudes, como la prudencia, el ahorro, la honradez, la fiabilidad, la capacidad de innovación y la ambición. El intercambio de mercado requiere cooperación voluntaria, lo que a su vez hace que la sociedad en su conjunto sea más cooperadora. Confiere una dignidad e igualdad mutuas entre los participantes y, por ende, entre los ciudadanos. Asimismo, los mercados permiten el crecimiento económico, que fomenta la tolerancia, el pluralismo, la democracia y una política económica prosocial. El dinamismo permite que las personas tengan aspiraciones.

Desde León XIII y los albores de la doctrina social católica, la Iglesia ha apoyado el libre mercado. Ha abogado por limitar sus excesos, pero en un contexto que a menudo sirve para elevar y ennoblecer la actividad del mercado. Así, Juan Pablo II sostenía que la base de la economía de mercado moderna es la libertad humana, pero enseñaba que la libertad económica implica ciertas obligaciones y responsabilidades. Las empresas no son meras máquinas para generar beneficios, enseñó, sino que deben entenderse como “una comunidad de personas que de diversas maneras se esfuerzan por satisfacer sus necesidades básicas, y que forman un grupo particular al servicio de toda la sociedad”.

León XIV ocupa la Silla de San Pedro en un momento en que los fundamentos morales del libre mercado están siendo atacados. Sería un giro fascinante y poderoso de la historia que el primer papa norteamericano proporcionara un correctivo a la falta de fe del presidente estadounidense en los mercados libres. Y, tras el pontificado de Francisco, sería un gran servicio a los fieles que el nuevo Santo Padre redescubriera el gran valor moral que la Iglesia ha visto históricamente en el libre intercambio.

Michael R. Strain, director de Estudios de Política Económica del American Enterprise Institute, es autor, más recientemente, de The American Dream Is Not Dead (But Populism Could Kill It) (Templeton Press, 2020).

