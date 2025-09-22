Reino Unido estudia quitar las tasas de visado para atraer a los mejores talentos mundiales

El primer ministro británico, Keir Starmer, está estudiando propuestas para suprimir algunas tasas de visado para los mejores talentos mundiales, en un momento en que Estados Unidos ha adoptado una postura más dura en materia de inmigración, informó este lunes el Financial Times.

El "grupo de trabajo de talento global" de Starmer está trabajando en ideas para atraer a los mejores científicos, académicos y expertos digitales del mundo al Reino Unido en un intento de impulsar el crecimiento económico, según el informe, que cita a personas informadas de las conversaciones dentro del Número 10 y el Tesoro.

La idea de reducir a cero el coste de los visados es para personas que hayan estudiado en las cinco mejores universidades del mundo o hayan ganado premios prestigiosos, según declaró una fuente al periódico.

Según el informe, las reformas se estaban discutiendo en el Número 10 y en el Tesoro antes de que el Gobierno de Trump anunciara su decisión de imponer a partir del domingo una tasa de 100,000 dólares para los nuevos visados H-1B, muy utilizados por las empresas tecnológicas estadounidenses.

La decisión de Estados Unidos, sin embargo, ha puesto "viento en popa" a los que presionan para que se introduzcan cambios en el sistema británico de visados de alto nivel, con el objetivo de estimular el crecimiento antes del Presupuesto del 26 de noviembre, dijo a FT una persona involucrada en las discusiones de Reino Unido.

La solicitud de visado británico para talentos globales cuesta 766 libras (1,030 dólares), y las parejas e hijos pagan la misma tasa.

El Departamento del Tesoro y Downing Street no respondieron inmediatamente a la petición de Reuters de hacer comentarios.