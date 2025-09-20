Nueva tasa de visas H-1B de EU no se aplicará a los titulares actuales: Axios

Una nueva tasa anual de 100,000 dólares para los visados H-1B en Estados Unidos entra en vigor el domingo, pero no se aplicará a los actuales titulares de visados válidos que vuelvan a entrar en el país, informó Axios el sábado.

La orden ejecutiva que impone la nueva tasa sobre las solicitudes de visados H-1B, que fue firmada por el presidente Donald Trump el viernes por la noche, podría interrumpir las operaciones globales de las empresas indias de servicios tecnológicos que despliegan profesionales calificados en Estados Unidos, dijo el organismo indio de la industria de TI Nasscom a primera hora del sábado.

La Casa Blanca aclaró que la tasa no afectará a los actuales titulares de visados que vuelvan a entrar en el país o a los que renueven sus visados, según el informe de Axios.

La nueva estructura de tasas se aplicará primero al próximo ciclo de lotería H-1B para nuevos solicitantes, según Axios.