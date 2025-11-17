El papa León XIV pide "acciones concretas" sobre el cambio climático y critica la falta de voluntad

El papa León XIV pidió el lunes "acciones concretas" frente al cambio climático y lamentó la falta de "voluntad política de algunos" líderes en un mensaje de video a los responsables religiosos al margen de la COP30.

Añadió que el Acuerdo de París "ha impulsado un progreso real y sigue siendo nuestra herramienta más poderosa para proteger a las personas y al planeta".

El mensaje del papa a las Iglesias del hemisferio sur fue publicado por el Vaticano cuando estaban reunidas al margen de las negociaciones de la ONU sobre el clima en Belém, en Brasil.

"Pero debemos ser honestos: no es el Acuerdo el que está fallando, sino nuestra respuesta. Lo que está fallando es la voluntad política de algunos", señaló el papa.

León XIV describió en el mensaje la región amazónica como un "símbolo vivo de la creación con una urgente necesidad de cuidado".

"La creación clama en inundaciones, sequías, tormentas y un calor implacable. Una de cada tres personas vive en gran vulnerabilidad debido a estos cambios", añadió.

"Para ellos, el cambio climático no es una amenaza distante. Ignorar a estas personas es negar nuestra humanidad compartida. Aún hay tiempo para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1.5 °C, pero la ventana se está cerrando".

Las negociaciones de la ONU sobre el clima entran en su fase final esta semana, ya que los países siguen divididos en torno a puntos claves, cuando los ministros comenzaron a llegar el lunes.

El Acuerdo histórico de París de 2015, del que el presidente estadounidense Donald Trump anunció la retirada de su país por segunda vez, busca mantener el calentamiento climático por debajo de 2 °C con relación a los niveles preindustriales y, si es posible, a 1.5 °C.

Desde su elección en mayo, el papa León XIV, nacido en Chicago y que vivió unos veinte años como misionero en Perú, exhorta a los gobiernos a tomar medidas valientes frente al cambio climático.

rrg