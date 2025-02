Oposición avanza hacia juicio político contra presidente argentino

La oposición en Argentina, liderada por el bloque de Unión por la Patria (UxP), decidió impulsar un juicio político contra el presidente Javier Milei tras el escándalo generado por la promoción de una criptomoneda en sus redes sociales. Según pudo saber El Cronista, la decisión política de avanzar con la presentación "ya está tomada", tras acordarlo en una reunión de bloque y se formalizará en la semana que comenzó hoy. Aunque el tratamiento en sesiones extraordinarias no sería viable, el bloque opositor planea insistir con la iniciativa.

El viernes por la noche, Milei publicó un tuit promocionando la criptomoneda $LIBRA, lo que generó un aumento abrupto en su valor, que pasó de menos de un dólar a casi cinco dólares en pocas horas. Tras el desplome del activo digital, el presidente borró el mensaje y admitió un error. "Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión -por eso he borrado el tweet-", explicó Milei en un nuevo posteo.

Aunque el juicio político es complejo y prolongado, representa un desafío político para Milei que asumió la presidencia a finales de 2023 con una serie de reformas liberales. La oposición busca capitalizar el descontento por el escándalo, que incluye acusaciones de "estafa cripto".