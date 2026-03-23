Proponen la primera COP sobre altamar para enero de 2027 en Nueva York

Los países miembros del tratado para proteger la altamar fijaron enero de 2027 como la fecha propuesta para su primera cumbre, conocida como Conferencia de las partes (COP), en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

La diplomática beliceña Janine Coye-Felson, copresidenta del comité que trabaja en la implementación del tratado, dijo este lunes que el grupo recomendará "que la primera reunión de la COP se convoque del 11 al 22 de enero de 2027 en la sede de la ONU".

Este comité celebra durante dos semanas su última reunión en Nueva York para preparar las decisiones que deberán adoptarse en la primera COP, como ciertas normas de funcionamiento y la ubicación de la secretaría.

Tras años de espera para los defensores de los océanos, el tratado, ahora ratificado por 85 países y firmado por 144, entró en vigor a finales de enero.

Pero la mayoría de los instrumentos que prevé necesitarán decisiones específicas de las COP sucesivas para cobrar vida, en particular las futuras áreas marinas protegidas en altamar.

El texto, adoptado en junio de 2023, tiene como objetivo contrarrestar las múltiples amenazas que pesan sobre los océanos.

Ante el calentamiento global, la contaminación y la sobrepesca que amenazan los ecosistemas marinos, la ciencia demostró la importancia de proteger los océanos. La biodiversidad que contienen, a menudo microscópica, proporcionan la mitad del oxígeno que respiramos y limitan el calentamiento al absorber una parte importante del CO2 emitido por las actividades humanas.

La altamar comienza donde terminan las zonas económicas exclusivas (ZEE) de los Estados, a un máximo de 200 millas náuticas (370 km) de las costas, y no está bajo la jurisdicción de ningún Estado.

Aunque representa casi la mitad del planeta y más del 60% de los océanos, durante mucho tiempo fue ignorada en la lucha medioambiental.

Actualmente, solo alrededor del 1% de la altamar está sujeta a medidas de conservación.

Pero en 2022, todos los Estados del planeta se comprometieron, durante la COP15 sobre biodiversidad, a proteger, de aquí a 2030, el 30% de las tierras y los océanos del planeta. Para lograrlo, el nuevo tratado es fundamental.