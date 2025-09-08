Nicaragua alista acuerdos comerciales con regiones de Ucrania ocupadas por Rusia

Nicaragua se apresta a firmar acuerdos comerciales con tres regiones ucranianas ocupadas por Rusia, según un decreto publicado este lunes en la Gaceta Oficial.

El texto firmado por los copresidentes y esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo otorga "plenos poderes" a su hijo Laureano Ortega Murillo para que "suscriba" acuerdos "sobre cooperación comercial y económica" con las regiones de Jersón y Lugansk.

Otro decreto facultó hace unos días a Ortega Murillo a firmar convenios comerciales con la región ucraniana de Donetsk, que para Managua también es parte de la "Federación de Rusia".

Nicaragua es el principal aliado de Rusia y China en Centroamérica. Los vínculos con ambas potencias los lleva Ortega Murillo, de 48 años, el hijo de la pareja presidencial con mayor figuración pública.

El ejército ruso invadió Ucrania en febrero de 2022 y ahora ocupa alrededor de 20% del territorio ucraniano. Moscú afirma que son parte de su territorio cinco regiones del país vecino: Donetsk, Jersón, Lugansk, Zaporiya y Crimea.

En 2008, Nicaragua también reconoció la independencia -instigada por Rusia- de las regiones separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur. También la anexión de Crimea a Moscú en 2014.

Rusia y Nicaragua mantienen una estrecha cooperación económica y militar tras el retorno al poder en 2007 de Ortega, un antiguo aliado de Moscú que gobernó Nicaragua desde el triunfo de revolución sandinista de 1979 hasta 1990.

La cooperación militar de Rusia con Nicaragua preocupa a Estados Unidos que lo considera como una "amenaza" a su seguridad nacional, según el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.