¿Cuántos países ya reconocen a Palestina como Estado?

El reconocimiento internacional al Estado palestino continúa creciendo en el marco de la Asamblea General de la ONU de 2025. Con los anuncios recientes de Reino Unido, Canadá, Australia, Portugal y otros países europeos, ya serían más de 150 las naciones que han formalizado su apoyo a la autodeterminación palestina.

Se trata de un giro histórico, pues por primera vez miembros del G7, como Reino Unido y Canadá, han dado este paso. La Autoridad Palestina calificó estos reconocimientos como “valientes y necesarios” para avanzar en una paz justa en Medio Oriente.

¿Por qué es necesario el reconocimiento?

El debate se da en medio de la guerra en Gaza, que desde octubre de 2023 ha dejado decenas de miles de víctimas y un territorio devastado. Para gran parte de la comunidad internacional, reconocer a Palestina representa una alternativa política que permita aislar a Hamás y dar un impulso real a la solución de dos Estados, considerada la única vía viable hacia una paz estable y duradera en la región.

Un Estado requiere territorio, población, gobierno y reconocimiento internacional. Palestina proclamó su independencia en 1988 y cuenta con instituciones propias en Cisjordania bajo la Autoridad Palestina. Sin embargo, su estatus en la ONU sigue siendo de Estado observador, debido al veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad.

Por otra parte, países como Estados Unidos, Italia Alemania, Holanda y Japón mantienen la postura de que Palestina solo puede ser reconocida tras un acuerdo negociado directamente con Israel, cuyo primer ministro Benjamín Netanyahu rechaza la creación de un Estado palestino.

Países que reconocen a Palestina

De los 193 Estados miembros de la ONU, más de 150 ya han reconocido oficialmente a Palestina, según lo contabilizado este lunes por AFP. Entre ellos destacan:

Europa: España, Irlanda, Noruega, Eslovenia, Portugal, Bélgica, Malta, Luxemburgo, Reino Unido, Francia, Gran Bretaña.

América: México, Canadá, Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago, Bahamas, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Nicaragua, Colombia.

Asia: China, India, Turquía, Armenia, Malasia, Indonesia.

Oceanía: Australia, Nueva Zelanda.

África y Medio Oriente: Argelia (primer país en 1988), Egipto, Sudáfrica, Malí, Sudán, República Centroafricana, República del Congo, entre otros.

Se espera que este 22 de septiembre también formalicen el reconocimiento Andorra y San Marino, entre otros países más, indicó la presidencia francesa.

El respaldo mayoritario evidencia el aislamiento creciente de Israel y su principal aliado, Estados Unidos, frente a la presión internacional para reconocer a Palestina como un Estado independiente y soberano.